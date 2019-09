Oxatis : CP - Oxatis - Partenariat avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels

*

Communiqué de presse

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et Oxatis signent un partenariat pour accélérer la transformation numérique des PME

et le développement du e-commerce

Rennes, le 9 septembre 2019 -Donner aux PME les moyens de profiter des perspectives de croissance offertes par le e-commerce, c'est le sens de ce partenariat stratégique. Il conjugue l'expertise e-commerce d'Oxatis avec la confiance et la proximité client qui font la force d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe Arkéa dédiée au financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels de l'immobilier. Les responsables de clientèle de la banque, appuyés par l'expertise des équipes d'Oxatis, seront au cœur de ce dispositif innovant.

Malgré le caractère impératif de la transformation numérique dans l'ensemble des secteurs économiques, les PME françaises accusent un retard certain en la matière. Ainsi, à ce jour, seule 1 PME sur 8 a adopté une solution de vente en ligne.Or, entre le B2C et le B2B, celles-ci sont toutes concernées. Parmi les différents freins qu'elles rencontrent, figurent la complexité et la diversité des compétences à réunir pour assurer le succès de la mise en œuvre d'un outil e-commerce.1

Une banque experte du e-commerce

Face à ce constat, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, qui a positionné la thématique de la digitalisation des entreprises comme un axe stratégique prioritaire, a décidé d'agir. La Banque a noué un partenariat avec Oxatis, la solutione-commerceleader en Europe, pour offrir à ses clients les meilleurs conseils et outils leur permettant de saisir les opportunités de développement offertes par le e- commerce.

Le e-commerce est un secteur bien connu d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. Depuis plusieurs années, elle y a développé une expertise de pointe avec notamment le lancement d'un chatbot incluant le paiement intégré ou encore l'administration d'un blog, leblogduecommerce.fr, qui fait référence dans le secteur grâce aux actualités, décryptages et conseils pratiques proposés. Un savoir-faire qui converge avec celui d'Oxatis, qui édite une solution de création de sites e-commerce adoptée par plus de 7000 entreprises dans l'Hexagone et a développé un écosystème digital composé de 480 partenaires permettant in finede faciliter le développement commercial.

Des responsables de clientèle d'Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels au cœur du dispositif de formation e-commerce d'Oxatis

Accompagnés par des responsables de clientèle spécifiquement formés par une équipe d'experts Oxatis, les clients d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels vont pouvoir appréhender précisément les facteurs clés de succès d'un projet e-commerce et recourir à une solution de référence, déjà utilisée par quelques 10 000 PME en Europe, pour saisir de nouvelles opportunités de développement. Le plan de formation, lancé depuis août 2019, prévoit de former 50 % des effectifs des directions territoriales d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels d'ici mi-octobre et devrait se clôturer en décembre 2019.

