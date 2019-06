Oxatis : CP – Carsten Mesecke-von Rheinbaben rejoint Channel Pilot Solutions

COMMUNIQUE DE PRESSE Marseille, le 3 juin 2019 Carsten Mesecke-von Rheinbaben rejoint Channel Pilot Solutions en tant que Directeur Commercial Après le récent rachat de la firme allemande Channel Pilot Solutions (CPS)en novembre 2018, le groupe Oxatis confirme sa volonté de renforcer sa présence sur le marché du e- commerce germanique avec le recrutement de Carsten Mesecke-von Rheinbaben, l'un des experts des technologies digitales parmi les plus expérimentés en Allemagne. Sa filiale CPS, spécialisée dans la gestion des flux de produits vers les places de marché et la conception d'outils de marketing e-commerce, va ainsi bénéficier de l'appui d'un Directeur commercial doté d'une très forte légitimité dans le commerce électronique. Un professionnel de haut niveau gage d'excellence et de croissance Carsten Mesecke-von Rheinbaben prend ses fonctions en rejoignant une équipe de 50 personnes dans les locaux de Channel Pilot Solutions à Hambourg. Ralf Priemer, PDG et cofondateur de la société, se réjouit « Carsten compte de nombreuses années d'expérience en tant que cadre supérieur dans le commerce électronique, tant en B2C qu'en B2B. Grâce à sonsavoir-faireB2C, il dispose d'une excellente base pour conseiller au mieux nos clients e- commerce. Et grâce à ses nombreuses années d'expérience en B2B, il peut nous aider à orienter notre direction stratégique et nos processus internes pour notre croissance. » Channel Pilot Solutions dispose de tous les atouts pour satisfaire les acteurs du e- commerce les plus exigeants » confirme Carsten Mesecke-von Rheinbaben. Les sites e- commerce qui ont déjà atteint un degré de maturité avancé ont aujourd'hui besoin de s'appuyer sur des nouvelles solutions pour leur permettre de poursuivre leur croissance. Les solutions de CPS peuvent gérer simultanément le traitement massif de données, les exports vers les places de marchés, et l'automation intelligente des campagnes de webmarketing.

Ainsi, les technologies d'avant-garde développées par CPS permettent non seulement d'exporter les produits au bon moment et au bon endroit mais également au bon prix grâce au pricing dynamique qui ajuste en temps réel les prix des produits à ceux pratiqués par la concurrence sur un objet identique. « Les offres de CPS sont une symbiose réussie entre l'approche massive des Big datas et la finesse del'hyper-ciblage, ce sont des vecteurs de croissance à très haut potentiel pour lese-commerçants»souligne Carsten Mesecke-von Rheinbaben. « De surcroit, la société dispose déjà d'un très beau portefeuille d'ETI et de grands comptes comme Nivea, Mercedes Benz, Sarenza… Autant d'atouts qui confèrent à CPS une longueur d'avance significative et de fortes perspectives de développement auprès des PME allemandes mais également à l'international »poursuit-il. Un spécialiste qui capitalise sur une forte expérience technique et commerciale dans l'univers du digital Carsten Mesecke-von Rheinbaben dispose de 20 ans d'expérience dans le commerce électronique. Il vient de diriger durant 4 années différentes activités au sein de MediaMarktSaturn Holding, la première société commerciale européenne spécialisée dans l'électronique grand public. Il avait auparavant pu enrichir sa forte expertise dans le domaine des contenus numériques et solutions digitales au poste de Vice-President de Mondia Media Group où il a passé plus de 6 ans. Ce recrutement de haut niveau confirme la pertinence et l'attractivité de notre projet de développement» souligne Marc Schillaci, Président cofondateur d'Oxatis. « L'Allemagne est le second marché européen due-commerce,un marché sur lequel nous comptons jouer un rôle majeur, l'intégration de talents comme CarstenMesecke-vonRheinbaben qui dispose d'une grande expérience technique, commerciale et managériale va insuffler une dynamique positive aussi bien auprès de nos collaborateurs que de nose-commerçants.»

À propos d'Oxatis Oxatis est la solution de création de sites e-commerce en mode SaaS leader en Europe avec plus de 10 000 clients PME. Très complète et en constante évolution, elle répond parfaitement aux enjeux des PME qui réalisent entre 100 K€ et 30 Millions d'euros de chiffre d'affaires en ligne. Oxatis est labélisée Google Premier Partner, la solution Oxatis est recommandée par Sage, elle est distribuée en exclusivité par des banques aussi renommées que le Crédit Agricole, le Groupe Crédit du Nord, le Groupe Crédit Mutuel - CIC et la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse. En 2018, Oxatis a poursuivi une stratégie dynamique de croissance externe : en juillet 2018, acquisition de la société Powerboutique, un des acteurs majeurs du e-commerce avec plus de 1 500 sites actifs en ligne, et en novembre 2018, acquisition de la société Channel Pilot Solutions, spécialiste allemand des solutions SaaS pour le traitement et l'optimisation des flux e-commerce qui équipe plus de 430 clients en Europe parmi lesquels les plus grands sites e-commerce (Décathlon, La Redoute, Sarenza, Lindt..). Oxatis est implanté dans cinq pays européens (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni). Oxatis est cotée depuis avril 2018 sur le marché Euronext Growth - ALOXA. CONTACT LABLCOM - Bruno Lorthiois 06 78 97 07 24 blorthiois@lablcom.net