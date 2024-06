L'organisation caritative Oxfam a exhorté les nations riches à augmenter leurs dépenses pour lutter contre la faim avant le sommet annuel du Groupe des Sept (G7) qui doit s'ouvrir jeudi en Italie, en affirmant que 3 % seulement des dépenses militaires du G7 pourraient contribuer à résoudre la crise mondiale de l'alimentation et de la dette.

Le G7 - qui comprend les États-Unis, le Japon, le Canada, l'Allemagne, la France, l'Italie et la Grande-Bretagne - doit se réunir en Italie cette semaine et les dirigeants y discuteront de questions telles que le changement climatique, la migration et le lourd fardeau de la dette dans les pays en développement.

Selon Oxfam, l'éradication de la faim dans le monde nécessiterait 31,7 milliards de dollars par an et la part du G7 dans l'allègement de la dette des pays les plus pauvres s'élèverait à 4 milliards de dollars supplémentaires, ce qui ne représente que 2,9 % des 1 200 milliards de dollars dépensés par le G7 dans le domaine militaire l'année dernière.

"Les gouvernements constatent qu'ils ont les poches pleines pour financer la guerre aujourd'hui, mais lorsqu'il s'agit de mettre fin à la famine, ils sont soudain à court d'argent", a déclaré Max Lawson, responsable de la politique d'inégalité d'Oxfam International, dans un communiqué.

Quelque 167 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim au niveau de la crise ou pire, selon l'IPC, une référence mondiale pour la faim dans le monde, qui a averti que le manque de fonds l'empêchait de répondre aux demandes croissantes et l'obligerait à réduire l'étendue de son travail.

Oxfam a appelé le G7 à mettre un terme aux exportations d'armes susceptibles d'être utilisées pour commettre des crimes de guerre, à augmenter les impôts des milliardaires, à alléger la dette des pays pauvres afin de libérer des budgets pour le développement, et à honorer les promesses d'aide et de lutte contre le changement climatique qui n'ont pas encore été tenues.

L'organisation a calculé que les sept pays devaient quelque 15 000 milliards de dollars à des États du Sud en raison d'engagements d'aide non honorés et de promesses non tenues concernant le financement de la lutte contre le changement climatique, y compris le fonds "pertes et dommages".

"Les familles luttent pour mettre de la nourriture sur la table, nos systèmes fiscaux enrichissent les riches, et la solution est évidente", a déclaré M. Lawson. "Nous parlons d'un petit engagement qui pourrait avoir un impact énorme.