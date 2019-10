Oyo et MakeMyTrip soupçonnés d'entrave à la concurrence

Bombay (awp/afp) - L'autorité de la concurrence indienne a ouvert une enquête contre le grand portail de réservations MakeMyTrip et la chaîne d'hôtels à bas coûts Oyo, soupçonnés d'entrave à la concurrence, a annoncé mercredi l'un de ses responsables.

La Competition Commission of India (CCI) a engagé cette procédure suite à la plainte d'hôteliers et d'organismes du secteur touristique. Selon eux, MakeMyTrip, une des plateformes les plus utilisées en Inde, offre un traitement préférentiel à Oyo sur son site, aux dépens de ses concurrents.

"Cela prendra quelque temps pour mener l'enquête à bout", a déclaré à l'AFP un responsable de la CCI, qui a requis l'anonymat pour des raisons professionnelles.

L'autorité de la concurrence doit déterminer si un accord de 2018 entre Oyo et MakeMyTrip "a entraîné un traitement préférentiel pour Oyo et l'exclusion conséquente de Treebo, Fab Hotel et de toute autre chaîne d'hôtels" du site de réservations, selon un document de la CCI.

Fondée en 2013, Oyo, aujourd'hui valorisée à près de 10 milliards de dollars, est une des plus larges chaînes d'hôtels au monde. Elle s'est étendue de manière très rapide en offrant à des hôtels déjà établis de passer sous son pavillon contre quelques règles simples.

Les établissements proposés ont la réputation d'être rudimentaires mais propres et offrant un petit-déjeuner, le tout pour un prix bon marché. Ces arguments commerciaux rendent la marque populaire auprès de la classe moyenne indienne.

Le portail MakeMyTrip, coté au Nasdaq, a déclaré dans un communiqué être "confiant de pouvoir démontrer le respect des principes du droit de la concurrence" tandis qu'Oyo a affirmé apporter son "soutien entier à l'enquête".

afp/ol