Oyster European Mid & Small Cap mise sur les sociétés pionnières dans la lutte contre le cancer

Malgré de grandes avancées en matière de prévention et de taux de survie, le cancer reste une cause de décès majeure en Europe, observe Claire Shaw, portfolio manager du fonds Oyster European Mid & Small Cap. On dénombre aujourd'hui près de 200 cancers différents. Ainsi, l'une des priorités pour les sociétés du secteur de la santé consiste à gérer au mieux le choix du traitement et l'optimisation des ressources. La lecture des données relatives à l'augmentation de la prévalence du cancer n'est pas des plus réjouissantes, souligne Claire Shaw.En 2030, on comptera plus de 22 millions de nouveaux cas par an, contre 14 millions en 2012. Cette recrudescence s'explique par le vieillissement de la population au niveau mondial. Les taux de cancer sont en nette hausse chez les personnes âgées de 55 ans et plus.Pour résoudre ce problème, le marché de l'oncologie devrait poursuivre son développement à mesure que les sociétés trouvent de nouveaux moyens de traiter la maladie.Par ailleurs, la récente flambée des investissements éthiques, en particulier chez les Millennials, attire l'attention sur les investissements susceptibles d'assurer de bons rendements financiers, tout en contribuant de manière positive à l'évolution de la société.Les récentes découvertes en oncologie apportent des améliorations sur deux axes principaux : les progrès en matière de lutte contre la deuxième cause de décès dans le monde et l'accès à des innovateurs pionniers en soins de santé dotés d'un fort potentiel de croissance.Le fonds Oyster European Mid & Small Cap fonds est investi dans deux sociétés avant-gardistes en matière de radiothérapie. Pour preuve : Elekta a développé le premier traitement par radiothérapie guidé par IRM au monde, et Ion Beam Applications est leader mondial en protonthérapie.