Ozon obtient la première licence de banque universelle de Russie en trois ans

"Ozon a élargi ses possibilités de développement fintech, ayant reçu une autre licence bancaire, cette fois-ci universelle", a déclaré Ozon dans un communiqué jeudi.

L'un des plus grands acteurs du commerce électronique en Russie, Ozon travaille sur une proposition aux détenteurs d'obligations après qu'une suspension de la négociation de ses American Depositary Shares ait déclenché un événement de radiation de la cote sur 750 millions de dollars d'obligations convertibles non garanties.

Ozon, qui a suscité une vague d'introductions en bourse de sociétés russes après sa cotation sur le Nasdaq fin 2020, a contesté les sanctions qui ont frappé Ozon Bank, en raison de ses liens, selon Washington, avec le créancier sanctionné Sovcombank.

Elle a déposé un recours auprès de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis le lendemain du lancement par la Russie de son "opération militaire spéciale" en Ukraine, contestant les liens avec Sovcombank et demandant que sa propre banque soit retirée de la liste des sanctions.

Ozon a acquis 100% du capital social de la Oney Bank, qu'elle a ensuite rebaptisée Ozon Bank, auprès de Sovcombank le 26 mai 2021.

Interfax a rapporté qu'Ozon possède désormais Ecom Bank, via son bénéficiaire, Internet-Logistics. Les dépôts de la banque centrale russe ont montré que la E?om Bank a été enregistrée le 11 mars et a reçu une licence universelle quatre jours plus tard. Son capital social s'élève à 3,6 milliards de roubles (34,87 millions de dollars).

Ozon a déclaré qu'elle constatait une énorme demande pour ses services financiers et qu'elle discutait avec les autorités russes d'une aide au crédit pour soutenir ses opérations, comme le maintien des stocks et la garantie d'une livraison dans les délais.

Interfax a cité deux sources disant qu'Ozon avait demandé au gouvernement russe de l'aider à refinancer sa dette américaine.

(1 $ = 103,2500 roubles)