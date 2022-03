P&O Ferries licencie 800 marins pour assurer la "survie" de l'entreprise

Londres (awp/afp) - La compagnie maritime P&O Ferries, qui assure notamment des liaisons entre la France et le Royaume-Uni, a annoncé jeudi le licenciement de 800 marins, estimant que la "survie de l'entreprise" est en jeu.

"P&O Ferries n'est pas une entreprise viable. Nous avons fait une perte de 100 millions de livres sur un an (près de 120 millions d'euros), qui a été couverte par notre maison mère DP World", un opérateur portuaire basé à Dubaï, a justifié l'entreprise dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Notre survie dépend de changements rapides et significatifs maintenant", a insisté l'entreprise dans son communiqué.

La décision de licencier 800 marins, sur 3.000 salariés au total, est "très difficile mais nécessaire" et a été prise "après avoir sérieusement examiné toutes les options disponibles".

P&O avait annoncé jeudi matin la suspension de son trafic dans l'attente "d'une annonce de l'entreprise" tout en assurant qu'il ne s'agissait "pas d'une liquidation".

En France, à Calais (Pas-de-Calais), la direction locale de P&O Ferries avait annoncé un peu plus tôt lors d'un comité social et économique (CSE) extraordinaire "le licenciement de 800 marins britanniques", sur l'ensemble de la division P&O Ferries, qui doivent être remplacés par des marins colombiens et des intérimaires, pour réduire de 50% la masse salariale", a affirmé une source syndicale à l'AFP.

"La direction nous a lu un communiqué de la direction britannique, nous n'en savons pas plus", avait ajouté cette source, soulignant "qu'aucun salarié n'est touché en France".

Selon cette source, en Angleterre, à Douvres, "des agents de sécurité ont escorté" le personnel hors des installations de la compagnie, et "100 Colombiens et 40 intérimaires ont été escortés" en vue d'embarquer à bord des ferries du groupe stationnés dans le port britannique.

P&O Ferries, qui appartient à DP World, l'un des plus grands opérateurs portuaires du monde basé à Dubaï, avait dit en mai 2020 vouloir licencier environ 1.100 personnes dans le cadre d'un plan visant à rendre l'entreprise "viable et durable" face à la pandémie.

Soit une réduction de près de moitié des effectifs en quasi deux ans.

Le secrétaire général du syndicat britannique de transports RMT, Mick Lynch, a appelé à une intervention du ministre des Transports.

"Je suis très préoccupé par les nouvelles venant de P&O Ferries ce matin et nous discuterons avec l'entreprise aujourd'hui pour comprendre l'impact sur les travailleurs et les passagers", a réagi le ministre des Transports Grant Shapps sur Twitter.

P&O Ferries opère des liaisons entre la France, la Grande-Bretagne, l'Irlande et les Pays-Bas.

