Communiqué de presse

Politique agricole à partir de 2022 - importante aussi pour le secteur de transformation de la viande

PA 22+ - le rejet ne serait pas judicieux, mais des corrections importantes sont absolument nécessaires

Zurich, le 8 mai 2020 - Etant donné les prochaines votations populaires portant sur les deux initiatives sur les pesticides, et bien qu'à l'heure actuelle elle ne puisse voir aucune nécessité suffisante pour les modifications légales proposées, l'Union Professionnelle Suisse de la Viande (UPSV) considère qu'il ne serait pas judicieux de rejeter le message concernant la politique agricole à partir de 2022 (PA 22+) approuvé par le Conseil fédéral le 12.2.2020. En cela elle prend le contre- pied d'autres milieux intéressés. A son avis le projet nécessite en revanche encore d'importantes corrections et adaptations qui devront être introduites par le parlement fédéral.

Lors de sa dernière séance, et parce qu'il considère les conséquences potentielles de la PA 22+ comme importantes pour son secteur d'activité également, le Comité central de l'UPSV a approuvé une prise de position présentant l'optique de la branche de transformation de la viande. Il reconnaît la nécessité de mettre en évidence des alternatives telles que proposées dans le plan d'action pour les produits phytosanitaires dans le but de faire barrage aux deux initiatives sur les pesticides qui doivent clairement être rejetées. Mais il considère comme au moins aussi importantes les tensions croissantes entre la viabilité des différents écosystèmes et l'approvisionnement en aliments de haute qualité pour la population en augmentation dans ce pays.

L'UPSV est d'avis que le recentrage vers l'écologie tel que choisi par le Conseil fédéral provoquerait une sérieuse remise en question du véritable objectif d'une économie agricole et alimentaire productrice - une situation qui pourrait entraîner des hausses massives sur les prix des matières premières indigènes, et par conséquent des prix plus élevés pour les produits fournis aux consommatrices et consommateurs. Et ceci alors que l'on constate que la crise actuelle du coronavirus a justement mis clairement en évidence une réévaluation équilibrée de l'importance du système de notre économie agricole et alimentaire pour l'approvisionnement local du pays. La révision doit par conséquent tenir compte du fait que l'extensification de l'économie agricole et alimentaire

