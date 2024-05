La société d'investissement Asie-Pacifique PAG a déclaré lundi qu'elle avait levé 550 millions de dollars pour son premier fonds d'énergie renouvelable, qui se concentre sur les investissements dans des actifs physiques en Asie et dont la cible principale est l'énergie solaire au Japon.

PAG, qui gère plus de 55 milliards de dollars de capitaux allant du capital-investissement au crédit, a déclaré dans un communiqué que les investisseurs du fonds PAG REN I comprenaient des pensions, des fonds souverains et des investisseurs de fonds en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient.

Dans une déclaration séparée lundi, l'investisseur souverain d'Abu Dhabi, Mubadala Investment Company, a déclaré qu'il avait fait un investissement de base dans PAG REN I, marquant ainsi son premier investissement dans le secteur de l'énergie propre au Japon.

Mubadala n'a pas précisé le montant de son investissement.

"La forte réponse à ce fonds démontre la confiance des investisseurs dans la nécessité et l'opportunité de permettre la transition des combustibles fossiles vers des sources de production d'énergie propres et produites localement en Asie", a déclaré James Buford, président-directeur général de PAG Renewables, dans un communiqué.

Le premier fonds renouvelable de PAG vient s'ajouter aux activités de collecte de fonds sur le marché de l'énergie dans la région Asie-Pacifique. PAG a déclaré qu'il s'agit de la région la plus importante et à la croissance la plus rapide au monde et qu'elle nécessite plus de 2 000 milliards de dollars d'investissements dans la production d'énergie renouvelable et le stockage de l'énergie au cours de la prochaine décennie.

Le Japon est le deuxième plus grand marché de l'énergie en Asie et a besoin que les investissements annuels dans les énergies renouvelables soient multipliés par plus de cinq entre 2023 et 2030 pour atteindre ses objectifs de doubler la production d'énergie renouvelable entre 2020 et 2030 et de parvenir à des émissions nettes nulles en 2050, a ajouté PAG.

L'investissement de Mubadala s'ajoute à un partenariat récent dans le cadre duquel il faisait partie d'un groupe d'investisseurs dirigé par PAG qui, en mars, a acquis une participation de 60 % dans l'unité de centre commercial du géant immobilier chinois Dalian Wanda pour un montant de 8,3 milliards de dollars. (Reportage de Yantoultra Ngui à Singapour et de Kane Wu à Hong Kong ; Rédaction de Jamie Freed)