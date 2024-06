PAI Partners : l'UE autorise le rachat de Beautynova

Le 04 juin 2024 à 16:42 Partager

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Beautynova, basée en Italie, par PAI Partners et Bluegem Capital, toutes deux basées au Luxembourg.



L'opération concerne les marchés de la conception et fourniture de produits de soins capillaires pour clients professionnels.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de la position de marché limitée résultant de la transaction proposée. La transaction notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée du contrôle des concentrations.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.