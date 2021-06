PAI Partners sur le point d'acquérir le français SGD Pharma

PARIS (Reuters) - Le groupe de capital-investissement PAI Partners est sur le point d'acquérir SGD Pharma, un fabricant français de flacons destinés à la mise en bouteille de vaccins contre le COVID-19, auprès de China Jianyin Investment (JIC), a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

La source a déclaré mardi que l'opération serait soumise aux autorités antitrust et aux organes représentatifs des salariés et nécessiterait l'approbation du ministère chinois des Finances.

La transaction, a ajouté la source, devrait valoriser SGD Pharma à environ 10 fois ses bénéfices de base, qui se sont élevés à environ 90 millions d'euros l'année dernière.

Ni SGD Pharma, ni PAI Partners n'ont fait de commentaire.

Reuters a rapporté en mars que SGD Pharma, qui emploie quelque 3.200 personnes dans le monde, étudiait différentes options, dont une vente pour plus d'un milliard d'euros, et que l'entreprise avait été proposée à plusieurs sociétés de rachat, dont PAI, Ardian, Eurazeo, CVC et Cinven.

La source a indiqué que PAI Partners était conseillé par Citi et Rothschild, tandis que JIC était conseillé par BofA Securities.

JIC a acheté SGD Pharma, dont le chiffre d'affaires a dépassé 347 millions d'euros en 2020, à la société de capital-investissement Oaktree en 2016.

Dans le cadre des efforts visant à lancer des campagnes de vaccination contre le COVID-19 dans le monde entier, SGD Pharma s'est engagé l'année dernière à fournir aux fabricants de vaccins la totalité de sa production quotidienne de 400.000 à 500.000 flacons en verre moulé fabriqués sur son site de Normandie, en France.

(version française Camille Raynaud)

par Matthias Blamont