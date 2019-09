PAREF Gestion lance Novapierre Allemagne 2

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PAREF Gestion, en partenariat avec Principal Real Estate Europe, lance le deuxième millésime de la SCPI Novapierre Allemagne. La SCPI à capital variable investira principalement en Allemagne, dans l’immobilier de commerce. Elle est destinée aux investisseurs particuliers et institutionnels. En vertu de la Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, modifiée le 1er janvier 2016, les revenus locatifs perçus en Allemagne par la SCPI Novapierre Allemagne 2 ainsi que les plus-values de cession des titres et des immeubles réalisées sont imposables en Allemagne.Elle sera ainsi soumise à l'impôt sur les sociétés allemandes de 15,825%. Celui-ci est prélevé à la source et la distribution de revenus aux associés est donc net d'impôt allemand.Les revenus locatifs et les plus-values de source allemande sont exonérés d'impôts sur les prélèvements sociaux en France.