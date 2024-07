PAREF Gestion lance son activité de gestion de fonds en Italie

PAREF Gestion lance son activité de gestion de fonds en Italie et annonce qu’elle est sélectionnée pour gérer le Fondo Broggi, propriétaire de l’un des actifs les plus emblématiques du marché milanais : The Medelan. Ce mandat représente une nouvelle étape dans le développement en Europe de la société qui souhaite devenir un acteur de premier plan en Italie.



Fondo Broggi est un fonds immobilier core millésimé 2017 détenu par la compagnie d'assurance portugaise Fidelidade et qui possède l'immeuble The Medelan.



Anciennement connu sous le nom de " Palazzo Broggi ", l'actif a été restructuré et rénové en 2022. Cet ensemble, situé au centre de Milan, à quelques pas du Duomo, de la galerie Vittorio Emanuele II et de la Scala, se compose de trois bâtiments édifiés en 1901, 1903 et 1960.