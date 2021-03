PAREF Gestion : première acquisition en Pologne pour la SCPI Interpierre Europe Centrale

PAREF Gestion a réalisé un premier investissement pour le compte de la SCPI Interpierre Europe Centrale avec l’acquisition d’un local d’activité de 2 500 mètres carrés situé près de Varsovie, en Pologne. Bâti en 2012 pour le locataire actuel MAN, une entreprise internationale reconnue dans la construction et maintenance de véhicules de transports en Europe. Entièrement loué, il est idéalement situé, à proximité immédiate de Varsovie, avec un accès direct et stratégique à l’autoroute S8 qui relie Varsovie au Nord-Est de la Pologne.



Cette première acquisition offre à la SCPI un actif présentant un rendement net de 8 % et une durée résiduelle ferme du bail de 12 ans.



Ouverte à la souscription en septembre 2020, Interpierre Europe Centrale est une SCPI dédiée à l'immobilier tertiaire en Europe centrale, et en particulier en Pologne, République Tchèque et Hongrie.