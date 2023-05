PBF Energy dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à des marges élevées

Le raffineur américain PBF Energy Inc. a dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre vendredi, grâce à des marges plus élevées dans un contexte d'offre restreinte et de forte demande de carburant.

Les marges de raffinage ont augmenté après les fermetures liées à la pandémie et la baisse des stocks de carburant qui s'en est suivie, ce qui a stimulé la demande de produits pétroliers. Les sanctions occidentales contre la Russie ont également limité l'offre mondiale en un temps utile où la demande de carburants se redressait après la pandémie, ce qui a stimulé les marges des raffineurs. La marge brute de raffinage de PBF, hors éléments exceptionnels, a atteint 1,41 milliard de dollars au cours du trimestre considéré, contre 850,7 millions de dollars il y a un an. "Bien que nous ne puissions pas prévoir où et quand, nous nous attendons à ce que le marché soit perturbé à l'avenir", a déclaré Tom Nimbley, président-directeur général sortant. En excluant les éléments, la société basée dans le New Jersey a gagné 2,76 dollars par action pour les trois mois se terminant le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,58 dollars, selon les données de Refinitiv.