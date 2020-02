PCS (Port Congestion Surcharge) - Exports Reefer vers Shanghai, Ningbo & Tianjin/Xingang

jeudi 13 février 2020

En raison de l'extension des congés du Nouvel An Lunaire et des préoccupations liées à la propagation du Novel Coronavirus, les opérations sur terminal et l'enlèvement des conteneurs à l'arrivée en Chine se sont trouvés ralentis.

Par conséquent, la plupart des prises reefer disponibles sur les parcs et terminaux de Shanghai, Ningbo et Tianjin/Xingang sont actuellement occupées. CMA CGM se voit donc contraint de diriger les marchandises Reefer vers d'autres ports.

Pour couvrir les coûts additionnels engendrés par ces opérations, CMA CGM appliquera la Port Congestion Surcharge (PCS) suivante :

Périmètre : Exports à destination de Shanghai, Ningbo et Tianjin/Xingang

: Exports à destination de Shanghai, Ningbo et Tianjin/Xingang Marchandises : Reefer

: Reefer Montant : 1 250 USD par conteneur Reefer

: 1 250 USD par conteneur Reefer Paiement : prepaid

: prepaid Application: Avec effet immédiat (sauf services Transpacifiques > à compter du 13 mars 2020)

Pour les unités déjà expédiées et les unités reroutées, une surcharge spécifique sera calculée au moment du rechargement dès que ces terminaux disposeront d'emplacements libres.

Notre agent local vous communiquera tous les éléments si vos marchandises sont concernées. Nous mettons tout en oeuvre pour protéger vos cargaisons, et vous informons que l'ensemble des coûts liés à ces opérations sera à la charge du réceptionnaire à la livraison.