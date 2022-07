PDG d'Ecobank : les marges d'intérêt vont s'améliorer avec la hausse des taux des banques centrales

La marge d'intérêt nette de la banque va augmenter alors que les banques centrales continuent de resserrer leur politique monétaire pour lutter contre l'inflation, a déclaré Ade Ayeyemi dans une interview en marge de la conférence The Africa Debate à Londres, mais n'a pas voulu dire de combien avant la publication des résultats semestriels.

Les prêts non productifs du créancier basé au Togo ont baissé à 6,3 % au premier trimestre 2022, contre 7,7 % un an plus tôt, et continueront à baisser car les sociétés pétrolières et gazières au Nigeria bénéficient de prix élevés, a déclaré M. Ayeyemi.

"L'impact de l'inflation sur nos résultats sera minime cette année, mais ce n'est pas quelque chose que nous voulons continuer", a-t-il dit. "Si elle persiste à long terme, elle affectera la capacité de paiement de nos clients."

Le bénéfice avant impôt d'Ecobank a augmenté de 25 % en glissement annuel pour atteindre 125 millions de dollars au premier trimestre 2022, tandis que le revenu net a augmenté de 8,9 % pour atteindre 436 millions.

M. Ayeyemi a déclaré que l'affaiblissement du franc CFA de l'Afrique de l'Ouest par rapport au dollar, en raison de son ancrage à l'euro, ainsi que du cedi du Ghana, avait été un problème, mais "ce n'est pas quelque chose que nous nous attendons à voir persister pendant longtemps".

Il a ajouté qu'il voyait des opportunités pour Ecobank d'investir dans la dette en monnaie locale au Kenya et au Ghana, ce dernier pays étant selon lui "survendu".

Le Mali a payé lundi une dette qui était due le jour même après que le groupement régional CEDEAO a levé les sanctions et travaille à l'accomplissement des paiements manqués, a déclaré Ayeyemi.

Il a déclaré qu'il aimerait qu'Ecobank opère en Ethiopie, mais qu'il était par ailleurs satisfait de son empreinte géographique dans 33 pays du continent.