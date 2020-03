PDI : annonce une première dans l'industrie, ajoutant des capacités de regroupement de magasins à son logiciel de back office destiné aux détaillants de proximité

Les détaillants de proximité qui font des affaires dans plusieurs États ou pays peuvent désormais maintenir un contrôle et une visibilité centralisés tout en augmentant leur flexibilité opérationnelle

PDI (www.pdisoftware.com), un fournisseur mondial de premier plan, spécialisé en solutions logicielles d’entreprise pour les secteurs du commerce de proximité, de la vente en gros de produits du pétrole, et de la logistique, propose désormais une nouvelle première de l’industrie en ajoutant des capacités de regroupement de magasins à son logiciel de back office, PDI Envoy.

Grâce à cet ajout, les détaillants de proximité ayant plusieurs magasins peuvent regrouper leurs sites au sein de clusters gérés indépendamment, lesquels envoient leurs informations à une seule et même base de données située au niveau du bureau principal. Cette fonctionnalité change la donne pour les détaillants de proximité qui ont besoin d’un contrôle, d’une visibilité et de rapports centralisés ainsi que d’une flexibilité opérationnelle.

Les nouvelles capacités de regroupement de magasins améliorent une solution de back office déjà robuste :

Le système de gestion central offre une vision unifiée de tous les emplacements de magasins.

offre une vision unifiée de tous les emplacements de magasins. La configuration multimagasins paramétrable permet aux détaillants d’organiser et de segmenter leurs sites.

permet aux détaillants d’organiser et de segmenter leurs sites. La protection des données sécurisée permet aux opérateurs d’un cluster de ne voir que les informations sur leur magasin ou groupe de magasins.

permet aux opérateurs d’un cluster de ne voir que les informations sur leur magasin ou groupe de magasins. Les rapports personnalisables fournissent des informations commerciales basées sur le modèle de magasin du détaillant de proximité.

« Il fut un temps où les détaillants de proximité n’avaient pas la possibilité de restreindre le contrôle opérationnel à un magasin ou à un groupe de magasins spécifique », a déclaré Drew Mize, vice-président exécutif et directeur général des solutions PGI, chez PDI. « Cette époque est révolue, car nous pouvons désormais alimenter les données de ces clusters d’opérateurs dans une seule et même base de données qui fournit des rapports approfondis. C’est là une grande victoire pour nos clients et pour l’industrie mondiale du commerce de proximité. »

Pour en savoir plus sur PDI Envoy, visitez https://www.pdisoftware.com/pdi-envoy/.

À propos de PDI

PDI aide les détaillants de commodité et les spécialistes de la vente en gros de produits du pétrole, à prospérer grâce à la transformation numérique et à des logiciels d’entreprise qui leur permettent d’augmenter leurs revenus, d’optimiser leurs opérations et d’unifier leurs activités sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Plus de 1 500 clients dans plus de 200 000 sites à travers le monde comptent sur nos solutions PGI, logistiques, de tarification du carburant et de marketing en nuage, à l’avant-garde, pour fournir des informations qui augmentent les volumes, les marges et la fidélité des clients. PDI est propriétaire et assure l’exploitation du programme de fidélisation Fuel Rewards®, régulièrement classé, année après année, parmi les programmes d’économies de carburant les plus performants. Depuis plus de 35 ans, notre gamme complète de solutions et notre expertise inégalée aident nos clients de toute taille à repenser leur entreprise et à offrir une expérience exceptionnelle à leur clientèle. Pour en savoir plus sur PDI, visitez www.pdisoftware.com.

