De la voiture électrique aux puces d'IA en passant par le radar d'autoroute, trois entreprises allemandes équipent la chaîne des semi-conducteurs. Et leur cours a flambé ces 6 derniers mois.

Les valeurs technologiques ont explosé aux Etats-Unis et en Asie, souvent hors de portée du PEA. Le vieux continent n'est pas dépourvu de jolis coups à jouer pour autant. La preuve avec trois industriels allemands de la chaîne des semi-conducteurs, PVA TePla, SUSS MicroTec et Jenoptik.

Si vous voulez reproduire cette sélection, elle sort de notre screener, filtré sur le TecDAX avec des révisions de bénéfices en hausse et un consensus au vert.







PVA TePla, Un fournisseur discret de STMicro

Si vous roulez en électrique avec des puces au carbure de silicium fournies par STMicroelectronics, il y a de bonnes chances qu'une PME allemande de Hesse ait posé la première pierre. PVA TePla livre au franco-italien depuis 2022 les fours dans lesquels grandissent ses cristaux SiC. Le carbure de silicium, ou SiC pour les intimes, remplace peu à peu le silicium classique dans les onduleurs des voitures électriques. Plus efficace, moins de pertes, plus de kilomètres.

La maison a démarré en 1991 dans les systèmes de vide industriels, puis s'est construite par petites touches. La microscopie acoustique en 2007, une technique qui inspecte les puces au son sans les découper, dont elle est devenue leader mondial. La française MPA Industrie en 2022, pour les revêtements et les couches SiC. Et depuis 2024, son propre labo, le Technology Hub, où elle fait pousser ses cristaux SiC pour valider ses procédés avant de vendre les fours aux clients. Il a réussi en 2025 un premier cristal SiC de 6 pouces, le standard actuel. Le 8 pouces, censé faire tomber les coûts, est dans le viseur pour 2026.

Voilà pourquoi la boîte ressort du filtre. En apparence, 2025 déçoit, avec des ventes en recul de 10% et une rentabilité en berne. Mais les analystes regardent le carnet de commandes, et là, le signal est fort. Les prises de commandes ont bondi de près de 80% sur l'année, de quoi remplir le carnet plus vite qu'il ne se vide. Le rebond de 2026 est déjà inscrit dans les comptes, et les révisions de bénéfices suivent le mouvement.

Le marché a vu la même chose. Le titre a pris 63% en 6 mois, à 42 EUR, soit 52 fois les bénéfices 2026 et 33 fois ceux de 2027. Ces multiples paient un rebond déjà connu. Ils ne se justifieront dans la durée que si le 8 pouces passe en production sans accroc et si le cycle SiC tient au-delà de 2026. Premier élément de réponse le 6 août, avec les comptes du premier semestre.

SUSS MicroTec, un record de CA pour un dividende de 4 centimes

Si PVA travaille le cristal brut, notre deuxième dossier intervient au bout de la chaîne, quand il faut assembler les puces. Son année 2025 illustre un classique boursier, la boîte qui bat des records sans rien reverser. Le chiffre d'affaires franchit pour la première fois le demi-milliard à 503 MEUR, mais le dividende plafonne à 4 centimes. Tout le cash part dans ce qui suit.

Ce qui suit, c'est une histoire de mémoire. Une IA a besoin d'un GPU comme ceux de Nvidia et d'une mémoire ultra-rapide pour l'alimenter, la fameuse HBM, un empilement de puces soudées les unes sur les autres. On les relie aujourd'hui par des microbilles de soudure, une technique qui coince à mesure qu'on empile plus haut. La relève, c'est l'hybrid bonding, qui assemble les puces directement cuivre contre cuivre. Un basculement attendu vers la fin de la décennie, et c'est cette fenêtre que SUSS vise.

Sur ce marché naissant, EV Group et l'alliance Besi-Applied Materials mènent la course. Le bavarois arrive derrière, alors que rien ne l'y destinait. Fondé en 1949 pour vendre microscopes, caméras et matériel de labo, il a passé un demi-siècle dans sa niche. Tout bascule en 2025, autour de sa XBC300 Gen2, adossée aux travaux avec l'imec, le grand laboratoire belge des semi-conducteurs, et d'un site ouvert à Zhubei, à Taïwan, juste à côté de TSMC. Son plus gros pari industriel depuis des années.

Ce pari a mis les analystes en mouvement, mais il se paie déjà dans les comptes. La marge d'exploitation retombe à 13,1% et le cash flow vire au rouge. 2026 s'annonce comme un trou d'air, le temps que Zhubei monte en cadence. Le vrai rendez-vous est plus loin, avec un objectif interne de 750 à 900 MEUR de revenus en 2030, un quasi-doublement. Le marché, lui, n'a pas attendu. Le titre a bondi de 95% en 6 mois et se paie désormais 44 fois ses bénéfices 2026. Un prix qui se joue sur la trajectoire 2030, pas sur l'exercice en cours, et qui embarque un risque que le dossier ne peut pas cacher, plus de 80% des ventes se font en Asie, avec Taïwan en pièce maîtresse. Si SUSS tient le cap, il se comprend. Sinon, l'attente sera longue pour des actionnaires presque privés de dividende. Premier point d'étape le 6 août, à la publication des résultats semestriels.

Jenoptik, l'ex-Zeiss qui a récupéré ce qu'ASML ne voulait pas garder

Notre troisième dossier est le plus ancien et le plus diversifié du lot. Jenoptik est l'héritière est-allemande de Carl Zeiss. A la chute du Mur, le grand combinat optique de l'ex-RDA est démantelé. La microscopie repart à l'Ouest chez Zeiss, le reste renaît en 1991 sous le nom de Jenoptik, à Iéna, où le groupe siège toujours. Trente ans plus tard, la maison vit encore de la lumière. Elle fabrique des optiques pour les fabricants de puces, des systèmes d'imagerie médicale, des instruments de mesure, et même les radars TraffiStar postés sur les autoroutes.

Que Jenoptik soit une pointure de l'optique de précision, un épisode le prouve. En 2020, ASML, le maître mondial des machines qui gravent les puces, rachète l'allemand Berliner Glas pour ses composants optiques. Le néerlandais ne garde que ce qui le sert et revend le reste à Jenoptik un an plus tard, dont une activité d'optiques médicales et un spécialiste suisse de l'optique.

Cette diversification, c'est ce qui la fait ressortir du filtre. En 2025, le groupe recule de 6%, plombé par sa division semi, en baisse de près de 12%. Mais la branche santé progresse à deux chiffres et amortit le choc. Le groupe sort d'un gros cycle d'investissement, l'usine de Dresde vient d'être livrée, ce qui allège ses dépenses et prépare le rebond promis pour cette année.

Plus 106% en 6 mois, le titre se paie 25 fois ses bénéfices 2026. Le multiple le plus sage du trio, parce que la promesse l'est aussi. La direction ne vise qu'une croissance à un chiffre, alors même que la SIA, l'association américaine du secteur, voit les ventes mondiales de puces bondir de 90% en 2026, dopées par l'infrastructure IA. Un boom qui finit toujours par ruisseler sur les équipementiers, et donc sur leurs fournisseurs d'optiques. Une guidance de bon père de famille, que le nouveau patron pourrait secouer. Dominic Dorfner, docteur en physique venu des semi-conducteurs, arrive début août. Sa mission, réveiller la division puces, la seule qui manque encore à l'appel. Réponse dès le 12 août, quand le groupe publiera son premier semestre, dix jours à peine après sa prise de fonction.