PÉDALER VERS LE SUCCÈS : SPINCO et Echelon dévoilent leur premier vélo d'entraînement stationnaire pour la maison

TORONTO, 15 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SPINCO, le plus important studio de cardiovélo (spinning) au Canada, annonce aujourd’hui le lancement de son premier vélo d’entraînement pour la maison, Pod i u m , en collaboration avec Echelon Fitness . Echelon est un créateur de produits de conditionnement physique, de contenu et de systèmes de livraison sur demande à l’échelle mondiale. Ce partenariat donne naissance à une nouvelle génération de vélos à la fine pointe de la technologie, riches en fonctionnalités et offrant aux cyclistes une expérience de mise en forme immersive et inégalée.



À compter d’aujourd’hui, le vélo est disponible à l'achat en ligne. Les points de vente principaux sont prêts à ouvrir au printemps 2021.

Fondée en 2014, SPINCO possède actuellement 18 studios à travers le Canada et compte plus de 150 000 membres au pays. L’entreprise fièrement canadienne continue de prendre de l’ampleur chaque année et se démarque par sa communauté unie de cyclistes qui ont à cœur leur bien-être physique et mental.

« C’est en pensant à nos cyclistes passionnés que notre vélo a été créé, » dit Michelle August, fondatrice de SPINCO. « Quand on met le pied dans un studio SPINCO, un sentiment inexplicable s’empare de nous. C’est cette sensation que nous avons tenté de reproduire à la maison, grâce à la création de contenu personnalisé pour nos cyclistes. Nous croyons que le résultat de nos efforts est un vélo fidèle à notre marque qui sera un ajout exceptionnel à notre programmation en studio. »

Il est pertinent de noter que tout le contenu personnalisé est 100 % canadien, auquel s'ajoutera du contenu exclusif, immersif et bilingue, soigneusement organisé et choisi par les meilleurs instructeurs de SPINCO. De plus, les cyclistes auront également un accès 24h / 24 et 7j / 7 au catalogue complet des entraînements en direct et à la demande.

Alors que les vélos stationnaires pour l’entraînement à domicile sont en haute demande au Canada et aux États-Unis, SPINCO espère se démarquer sur le marché et devenir un choix clair pour les cyclistes. « Nous n’avons coupé aucun coin rond en créant ce produit, » explique August. « Nous nous sommes appliqués pour assurer la création d’un vélo accessible, intuitif et à la hauteur des besoins du consommateur d’aujourd’hui. Certaines fonctionnalités clés nous distinguent des autres vélos, notamment un écran tactile HD de 22 pouces, 32 niveaux de résistance à commande électronique, composants de premier ordre et une esthétique innovante qui saura plaire à tout cycliste. »

C’est grâce à l’aide de son partenaire Echelon que SPINCO a pu concrétiser cette idée de vélo.

« Notre équipe s’est vue emballée face à la proposition de valeur unique de SPINCO, » dit Lou Lentine, fondateur d'Echelon. «Notre identité de marque est si similaire, offrant une activité physique incroyable qui stimule l'amour de la marque et un sentiment de véritable communauté. L'engagement envers leur clientèle les pousse à continuer d'innover et nous savons que leur dévouement mènera à leur produit à domicile un succès incroyable. »

SPINCO tient à entretenir des liens étroits avec les communautés dans lesquelles elle opère. C’est pourquoi à chaque studio, la marque travaille étroitement avec certaines fondations et associations locales. Alors que SPINCO lance son nouveau vélo, cette vocation caritative prend davantage d’ampleur.

« Ce lancement est une extension naturelle de notre marque et qui aurait été impossible sans notre incroyable communauté de cyclistes », a déclaré August. « Nous tenons à démontrer notre gratitude en nous associant à les fondations incluant la Fondati o n Baycrest , L'Œuvre d es Manoirs Ronald Mc D onald , et Montr é al en Action , à qui sera remis un pourcentage de chaque vélo vendu, pour combattre des problèmes importants dans nos quartiers. »

Le vélo SPINCO sera disponible exclusivement sur https://spincopodium.com/ au prix de 1999,00 $ avec livraison garantie pour printemps 2021.

À propos de SPINCO :

SPINCO est une entreprise se spécialisant dans les cours de cardiovélo (spinning) à travers le Canada. Avec plus de 18 studios, SPINCO a su se bâtir des communautés en Ontario, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. La mission principale de SPINCO est de célébrer et d’inspirer sa communauté. Si notre but est de révolutionner des vies, nous savons que notre travail n’est jamais terminé. Nous croyons que la force vient de l’intérieur, mais nous savons aussi qu’ensemble, nous sommes encore plus forts. Notre objectif est d’insuffler à notre communauté une attitude positive qui suivra chacun bien au-delà des portes de nos studios. Telle est notre culture. Nous y croyons. Nous le vivons. Nous le respirons. C’est qui nous sommes.

https : //www.spinco.ca/

À propos d’Echelon Fitness

Echelon Fitness révolutionne le monde du conditionnement physique à domicile et en ligne depuis le lancement de son premier vélo Connect (Connect Bike) en 2017. Ayant d’abord comme but de permettre à tous d’atteindre un mode de vie sain, réaliste et réalisable, Echelon s’est vu évoluer en offrant à sa communauté florissante toute une gamme de solutions de mise en forme. Des vélos de cyclisme d’intérieur sophistiqués jusqu’à des miroirs de fitness à écran tactile, chaque produit bénéficie d’un design réfléchi, à la fine pointe de la technologie ; permettant aux gens de faire l’entraînement comme ils le veulent, quand ils le veulent et avec qui ils veulent. Grâce à l’application mobile Echelon Fit et à une adhésion à United, les membres ont accès à une variété de cours, en direct et sur demande, dirigés par des instructeurs expérimentés. Les membres peuvent également se servir de l’application pour suivre leur performance par rapport au classement des autres utilisateurs d’Echelon, tout en profitant d’une concurrence amicale.

Pour plus d’information, veuillez visiter https://echelonfit.com/ .

