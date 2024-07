Pourquoi dit-on que certaines actions sont "chères", d'autres "sous-évaluées" ou "faiblement valorisées" ?

Vous l'avez compris nous parlerons de valorisation boursière et notamment de son indicateur le plus utilisé : Le PER.

