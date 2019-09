Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PERIAL Asset Management porte le montant de ses actifs sous gestion à plus de 4 milliards d’euros à fin juin 2019, dont 3,7 milliards d’euros au travers des SCPI qu’elle gère. La société de gestion réalise au premier semestre une collecte brute de près de 310 millions d’euros pour ses trois SCPI. Cette collecte en hausse a été anticipée et investie à 90% dès la fin du premier semestre.PERIAL Asset Management a réalisé plus de 290 millions d'euros d'investissements pour le compte de ses fonds et mandats sous gestion. Près de 90 millions d'euros ont été alloués à des acquisitions à l'étranger, dans de grandes métropoles de la zone Euro, 163 millions d'euros ont été investis en Ile-de-France et 37 millions d'euros dans les métropoles régionales françaises porteuses de dynamiques économiques.Dans ce programme d'investissement, l'hôtellerie a représenté un volume d'investissement de près de 38 millions d'euros. En ligne avec la stratégie des fonds, cette classe d'actif offre des baux aux durées fermes supérieures à 15 ans, donc de la visibilité à long terme pour les investisseurs.Le rendement moyen net à l'acquisition de ces investissements du premier semestre 2019, tout véhicule confondu, est de 5,6%.PERIAL Asset Management a pour ambition de réaliser en 2019, 760 millions d'euros d'investissements pour le compte de ses fonds et mandats sous gestion. Elle gère donc aujourd'hui plus de 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion dont 11% à l'étranger.