PERIAL Asset Management acquiert un immeuble à Aix-en-Provence

PERIAL Asset Management, pour le compte de sa SCPI PFO, s’est porté acquéreur auprès d’une foncière privée d’un immeuble mixte situé dans le centre-ville d’Aix-en-Provence, pour un montant de 22 millions d'euros. Il s'agit de" Centraix", un immeuble à usage de bureaux et de commerces développant une surface de 9 350 m² répartis sur un rez-de-chaussée, 3 étages et 4 niveaux de sous-sol à usage de parking." Cet investissement dégage un rendement net initial de 6,75%, et illustre la capacité de notre équipe investissement à identifier des actifs de qualité en région, dotés d'un très bon rapport rendement / risque ", précise Yann Guivarc'h, Directeur Général de PERIAL Asset Management.Dans cette transaction, PERIAL Asset Management était accompagné par l'étude Oudot & Associés et le vendeur par l'Etude Feraud et Voglimacci. Cette opération a été réalisée par l'intermédiaire de ARP.