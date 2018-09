PERNOD RICARD : APPLICATION DE LA NORME IFRS 15

PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES TIRÉS DE CONTRATS CONCLUS AVEC DES CLIENTS

Application de la norme IFRS 15

Communiqué - Paris, 25 septembre 2018

Pernod Ricard

Le Groupe applique depuis le 1er juillet 2018 la méthode rétrospective complète au titre de la transition vers la nouvelle norme.

Comme annoncé dans le rapport financier semestriel du 31 décembre 2017, il n’y a pas d’impact attendu sur le Résultat Opérationnel Courant (ROC) ou sur le fait générateur de reconnaissance du chiffre d’affaires d’après nos analyses préliminaires.

Deux thèmes principaux ont été identifiés avec les impacts suivants :

les services payés aux clients directs et indirects dans le cadre d’accords de visibilité ou d’actions promotionnelles : reclassement de frais publi-promotionnels en diminution du chiffre d’affaires ;

les contrats d’embouteillage des produits du Groupe par des tiers en Inde : augmentation du chiffre d’affaires et du coût des ventes suite à l’analyse des considérations agent vs principal.

L'application rétrospective de l'année comparative FY18 (non auditée) est disponible ci-après et sera également disponible sur notre site internet: www.pernod-ricard.com

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 987 millions d’euros en FY18. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard possède l’un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Le Groupe compte environ 18 900 collaborateurs et s’appuie sur une organisation décentralisée, composée de 6 « Sociétés de Marques » et 86 « Sociétés de Marché » présentes sur chaque marché clé. Le Groupe est fortement impliqué dans une politique de développement durable et encourage à ce titre une consommation responsable. La stratégie et les ambitions de Pernod Ricard sont fondées sur 3 valeurs clés qui guident son développement : esprit entrepreneur, confiance mutuelle et fort sens éthique.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.

Annexes

Chiffres d’affaires par région, pré- et post-application de la norme IFRS 15

Chiffre d'affaires (en millions d'euros) T1 2017/18 Pre T1 2017/18 Post Chiffre d'affaires (en millions d'euros) T2 2017/18 Pre T2 2017/18 Post Amérique 652 28,4% 639 28,7% Amérique 747 26,8% 730 26,9% Asie / Reste du Monde 940 41,0% 916 41,1% Asie / Reste du Monde 1 125 40,3% 1 100 40,6% Europe 701 30,6% 671 30,2% Europe 918 32,9% 881 32,5% Monde 2 292 100,0% 2 226 100,0% Monde 2 790 100,0% 2 711 100,0% Chiffre d'affaires (en millions d'euros) S1 2017/18 Pre S1 2017/18 Post Chiffre d'affaires (en millions d'euros) T3 2017/18 Pre T3 2017/18 Post Amérique 1 399 27,5% 1 369 27,7% Amérique 545 27,5% 530 27,6% Asie / Reste du Monde 2 065 40,6% 2 015 40,8% Asie / Reste du Monde 901 45,6% 878 45,8% Europe 1 619 31,8% 1 552 31,4% Europe 532 26,9% 509 26,6% Monde 5 082 100,0% 4 937 100,0% Monde 1 977 100,0% 1 916 100,0% Chiffre d'affaires (en millions d'euros) Fin mars 2017/18 Pre Fin mars 2017/18 Post Chiffre d'affaires (en millions d'euros) T4 2017/18 Pre T4 2017/18 Post Amérique 1 943 27,5% 1 899 27,7% Amérique 603 31,3% 586 31,3% Asie / Reste du Monde 2 966 42,0% 2 893 42,2% Asie / Reste du Monde 682 35,4% 671 35,9% Europe 2 150 30,5% 2 061 30,1% Europe 642 33,3% 612 32,8% Monde 7 059 100,0% 6 853 100,0% Monde 1 927 100,0% 1 869 100,0% Chiffre d'affaires (en millions d'euros) S2 2017/18 Pre S2 2017/18 Post Chiffre d'affaires (en millions d'euros) FY18 Pre FY18 Post Amérique 1 148 29,4% 1 115 29,5% Amérique 2 546 28,3% 2 485 28,5% Asie / Reste du Monde 1 583 40,5% 1 548 40,9% Asie / Reste du Monde 3 648 40,6% 3 564 40,9% Europe 1 174 30,1% 1 121 29,6% Europe 2 792 31,1% 2 674 30,7% Monde 3 905 100,0% 3 785 100,0% Monde 8 987 100,0% 8 722 100,0%

Résultat Opérationnel Courant par Région, pré- et post-application de la norme IFRS 15

Monde (en millions d'euros) S1 2017/18 FY18 Pre Post Pre Post CA HDT 5 082 100,0% 4 937 100,0% 8 987 100,0% 8 722 100,0% Marge brute après coûts logistiques 3 200 63,0% 3 027 61,3% 5 604 62,4% 5 289 60,6% Frais publi-promotionnels (930) 18,3% (771) 15,6% (1 720) 19,1% (1 429) 16,4% Contribution après PP 2 270 44,7% 2 257 45,7% 3 884 43,2% 3 860 44,3% Résultat opérationnel courant 1 496 29,4% 1 496 30,3% 2 358 26,2% 2 358 27,0% Amérique (en millions d'euros) S1 2017/18 FY18 Pre Post Pre Post CA HDT 1 399 100,0% 1 369 100,0% 2 546 100,0% 2 485 100,0% Marge brute après coûts logistiques 937 67,0% 908 66,3% 1 690 66,4% 1 629 65,6% Frais publi-promotionnels (299) 21,4% (283) 20,7% (533) 20,9% (495) 19,9% Contribution après PP 638 45,6% 625 45,6% 1 157 45,5% 1 134 45,6% Résultat opérationnel courant 423 30,3% 423 30,9% 735 28,9% 735 29,6% Asie / Reste du Monde (en millions d'euros) S1 2017/18 FY18 Pre Post Pre Post CA HDT 2 065 100,0% 2 015 100,0% 3 648 100,0% 3 564 100,0% Marge brute après coûts logistiques 1 243 60,2% 1 166 57,9% 2 164 59,3% 2 030 57,0% Frais publi-promotionnels (355) 17,2% (279) 13,8% (662) 18,1% (528) 14,8% Contribution après PP 887 43,0% 887 44,0% 1 502 41,2% 1 502 42,2% Résultat opérationnel courant 628 30,4% 628 31,2% 996 27,3% 996 28,0% Europe (en millions d'euros) S1 2017/18 FY18 Pre Post Pre Post CA HDT 1 619 100,0% 1 552 100,0% 2 792 100,0% 2 674 100,0% Marge brute après coûts logistiques 1 020 63,0% 953 61,4% 1 749 62,6% 1 630 61,0% Frais publi-promotionnels (275) 17,0% (208) 13,4% (525) 18,8% (406) 15,2% Contribution après PP 745 46,0% 745 48,0% 1 224 43,8% 1 224 45,8% Résultat opérationnel courant 445 27,5% 445 28,7% 626 22,4% 626 23,4%

