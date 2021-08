PERNOD RICARD: DECISION DE JUSTICE FAVORABLE CONCERNANT LE DRAWBACK AUX ETATS-UNIS

Regulatory News:

Communiqué - Paris, 25 août 2021

Le 23 août 2021, la Cour d’Appel américaine du Federal Circuit a rendu sa décision en faveur de la National Association of Manufacturers. Par conséquent, Pernod Ricard (Paris:RI) peut bénéficier du drawback sur les exportations de certains spiritueux hors des Etats-Unis1.

L’impact de cette décision sur les comptes 2020/21 de Pernod Ricard représente un résultat additionnel avant impôt de US$163m, dont US$33m de Résultat Opérationnel Courant, équivalent à environ 1% de croissance interne supplémentaire2.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 448 millions d’euros en FY20. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L’organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant qu’ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour toutes ses parties prenantes. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l’éthique, comme illustré par notre feuille de route à 2030 Sustainability & Responsibility, « nous préservons pour partager » en accord avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et EuroStoxx 50.

1 La loi américaine prévoit un drawback selon lequel une entreprise peut bénéficier du remboursement de droits d’accises ou d’impôts payés lors de l’importation de certains biens lorsque des biens similaires sont exportés

2 Non inclus dans l’objectif communiqué au marché le 23 juin 2021

