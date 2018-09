PERNOD RICARD INTEGRE LE GLOBAL COMPACT LEAD DES NATIONS UNIES1

Le numéro 2 mondial des vins et spiritueux est reconnu pour sa participation active pour atteindre les Objectifs de Développement Durable de l’ONU

Paris, le 24 septembre 2018 – Pernod Ricard (Paris:RI) a été reconnu aujourd'hui comme membre du Global Compact LEAD, preuve de son engagement constant envers les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et les dix principes du Global Compact de l’entreprise responsable. Le Groupe est la seule société du secteur des vins et spiritueux à recevoir cette distinction cette année.

C’est à l’occasion du Sommet des dirigeants du Global Compact des Nations Unies 2018 qui s’est tenu ce jour au siège des Nations Unies à New York que Pernod Ricard a été reconnu comme l’un des participants les plus engagés en faveur de la plus grande initiative mondiale en matière de développement durable.

Le Groupe a témoigné son fort engagement au Global Compact des Nations Unies en participant activement à deux programmes d’action :

Les rapports sur les ODD ;

Le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Pernod Ricard est heureux de rejoindre d’autres groupes d’envergure tels que Danone, Nestlé et Unilever au sein du Global Compact LEAD.

Membre du Global Compact depuis 2003, Pernod Ricard a collaboré activement avec diverses entités pour développer des projets alignés avec les engagements de l’entreprise pour le développement durable. Pernod Ricard est fier de nourrir et de protéger la nature, conscient qu’elle lui offre tous les ingrédients nécessaires à la création de ses produits. Le Groupe est également résolument engagé à tisser des relations ouvertes et transparentes avec ses partenaires et les communautés avec lequel il interagit afin de construire et maintenir des relations qu’il souhaite positives.

« Les sociétés appartenant au groupe LEAD sont la preuve de leur engagement exemplaire envers le Global Compact des Nations Unies, explique Lise Kingo, Directeur Général et Directeur Exécutif du Pacte Mondial des Nations Unies. Atteindre les Objectifs de Développement Durable et créer le monde que nous voulons ne se fera pas sans des actions courageuses de la part des dirigeants économiques. Il est fondamental que des entreprises de toutes tailles comme celles qui ont été saluées aujourd'hui améliorent leurs performances, peu importe leur avancée en matière de développement durable. »

Alexandre Ricard, Président Directeur Général de Pernod Ricard, ajoute : « Nous sommes particulièrement fiers d’être le seul groupe de vins et spiritueux à intégrer le Global Compact LEAD cette année. Depuis nos débuts, nous avons pris des mesures courageuses pour garantir l’intégration d’une approche durable et responsable dans l’ensemble de nos activités. Nous avons à cœur de poursuivre dans cette voie avec le Global Compact afin d’ancrer encore davantage ces pratiques ; nous avons un rôle à jouer dans la réalisation des ODD à l’horizon 2030. »

À propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 987 millions d’euros en FY18. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard possède l’un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, les liqueurs Kahlúa et Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo, Graffigna et Kenwood. Le Groupe compte environ 18 900 collaborateurs et s’appuie sur une organisation décentralisée, composée de 6 « Sociétés de Marques » et 86 « Sociétés de Marché » présentes sur chaque marché clé. Le Groupe est fortement impliqué dans une politique de développement durable et encourage à ce titre une consommation responsable. La stratégie et les ambitions de Pernod Ricard sont fondées sur 3 valeurs clés qui guident son développement : esprit entrepreneur, confiance mutuelle et fort sens éthique.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.

Pour plus d’informations : suivez @pernod_ricard et visitez @www.pernod-ricard.com

A propos du Pacte Mondial des Nations Unies

Le Global Compact des Nations Unies est un appel aux entreprises du monde entier pour aligner leurs activités et leurs stratégies sur dix principes universellement acceptés dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Il adopte des résolutions en lien avec les objectifs de l'ONU et les enjeux contenus dans les Objectifs de Développement Durable. Le Global Compact des Nations Unies est une plateforme stratégique pour le développement, la mise en œuvre et la diffusion des pratiques de responsabilité sociale des entreprises. Créé en 2000, il s’agit de la plus importante initiative de développement durable des entreprises dans le monde, avec plus de 9000 entreprises et 3000 signataires à but non lucratif répartis dans plus de 160 pays et près de 70 réseaux locaux.

Pour en savoir plus, suivez @globalcompact sur les réseaux sociaux et rendez-vous sur www.unglobalcompact.org.

1 « Le Global Compact LEAD est un groupe exclusif réunissant les chefs de file du développement durable de toutes les régions du monde et de tous les secteurs d’activité. Ensemble, ils représentent le fer-de-lance du Global Compact des Nations Unies. La participation au LEAD constitue une opportunité unique de collaborer avec d’autres défenseurs du développement durable, d’être reconnu pour son engagement et ses efforts en la matière, mais également, à terme, d’ouvrir la voie à une nouvelle ère placée sous le signe de la responsabilité. »

