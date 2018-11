PERNOD RICARD : MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS RELATIFS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) DU 21 NOVEMBRE 2018

Regulatory News:

Les actionnaires de Pernod Ricard (Paris:RI) sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mercredi 21 novembre 2018 à 14 heures, à la Salle Pleyel, 252, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris.

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°125 du 17 octobre 2018 et l’avis de convocation au BALO n°133 du 5 novembre 2018, ainsi que dans Les Petites Affiches, un journal d’annonces légales.

Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale Mixte figurent dans ces avis.

Vous pouvez consulter et télécharger les informations et documents relatifs à l’Assemblée Générale Mixte sur le site Internet de Pernod Ricard, à l’adresse suivante : https://www.pernod-ricard.com/fr/investisseurs/nos-informations-financieres, rubrique Assemblée Générale / Assemblée Générale 2018.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales sont disponibles au siège social de Pernod Ricard, 12, Place des Etats-Unis, 75116 Paris, à compter de ce jour, date de la publication de l’avis de convocation, et au moins pendant les quinze jours qui précèdent l’Assemblée Générale.

Les documents prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce, peuvent être consultés sur le site Internet de la Société à l’adresse indiquée ci-dessus, depuis le 31 octobre 2018, vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée Générale.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire au nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclus avant l’Assemblée Générale, demander à la Société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

tout actionnaire peut prendre connaissance de ces documents au siège social de Pernod Ricard.

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels 2018/2019 – 7 février 2019

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 987 millions d’euros en FY18. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard possède l’un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Le Groupe compte environ 18 900 collaborateurs et s’appuie sur une organisation décentralisée, composée de 6 « Sociétés de Marques » et 86 « Sociétés de Marché » présentes sur chaque marché clé. Le Groupe est fortement impliqué dans une politique de développement durable et encourage à ce titre une consommation responsable. La stratégie et les ambitions de Pernod Ricard sont fondées sur 3 valeurs clés qui guident son développement : esprit entrepreneur, confiance mutuelle et fort sens éthique. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.

