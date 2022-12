PETROLE: Le brut termine en légère baisse à New York 27/12/2022 | 23:48 Envoyer par e-mail :

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les cours du baril de brut ont terminé proches de l'équilibre mardi, réagissant peu à l'annonce de l'arrêt des exportations russes à destination des pays respectant le plafonnement des prix à 60 dollars le baril imposés par les pays occidentaux. Le contrat sur le baril de Brent a gagné 0,5% mardi à 84,33 dollars et celui sur le baril de brut WTI a fini en très légère baisse à New York, à 79,53 dollars. En début de séance, les cours avaient été soutenus par l'assouplissement de certaines restrictions sanitaires en Chine.

-David Uberti, The Wall Street Journal (Version française Thomas Varela Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires December 27, 2022 17:47 ET (22:47 GMT) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BRENT OIL 0.76% 85.13 8.47% S&P GSCI CRUDE OIL INDEX -1.50% 435.8762 5.78% WTI 0.62% 79.878 5.36%