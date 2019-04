PETROLE-Les exportations iraniennes encore en baisse en avril-sources

LONDRES, 16 avril (Reuters) - Les exportations de pétrole de l'Iran sont tombées en avril à leur plus bas niveau de 2019, selon des données et des sources du secteur, ce qui donne à penser que les acheteurs réduisent leurs commandes avant l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions américaines le mois prochain.

Les Etats-Unis ont rétabli des sanctions contre l'Iran en novembre après leur retrait de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien conclu par Téhéran et six puissances mondiales. Ces mesures ont déjà eu pour effet de réduire de plus de moitié les exportations iraniennes de brut, principal source de revenus de la République islamique.

En moyenne, les livraisons ont été inférieures à un million de barils par jour (bpj) sur la première quinzaine d'avril, selon les données de Refinitiv Eikon et de deux autres sociétés spécialisées. En mars, l'estimation moyenne était de 1,1 million de bpj.

Washington a pour objectif de faire tomber les exportations de brut iranien à moins d'un million de barils par jour d'ici le mois de mai.

Soucieux d'éviter une flambée des cours du pétrole, les Etats-Unis avaient accordé des exemptions à sept pays - Chine, Inde, Grèce, Italie, Japon, Turquie et Corée du Sud -, leur permettant de continuer d'acheter du brut iranien pendant une période définie. Ces exemptions prennent fin en mai et on ignore si d'autres les remplaceront.

Le gouvernement américain envisage de nouvelles sanctions contre Téhéran et a la possibilité de n'accorder plus aucune exemption, a dit un haut responsable de l'administration Trump le 1er avril.

Pour Sara Vakhshourin, du cabinet de conseil SVB Energy International, il est "très probable que la Chine, l'Inde et peut-être la Turquie bénéficient de (nouvelles) exemptions, mais pour des quantités moindres."

Les chiffres exacts des exportations iraniennes de mars ne sont pas connus. Les chargements de navires sont devenus plus opaques depuis le rétablissement des sanctions et Téhéran ne communique plus ses chiffres de production à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

L'une des deux sociétés spécialisées qui suivent les chargements de brut estime que l'Iran a exporté pour 1,1 million de bpj le mois dernier, l'autre avance un chiffre de 1,3 million. Kpler, une troisième société, estime les exportations iraniennes à 1,29 million de bpj en mars, en comprenant le brut et les condensats.

Quel qu'il soit, le chiffre représente une baisse sensible par rapport au total d'au moins 2,5 millions de bpj de brut exporté en avril 2018, juste avant l'annonce par le président Donald Trump du retrait des Etats-Unis de l'accord sur le programme nucléaire iranien.

La baisse des exportations iraniennes accentue l'effet sur l'offre de l'accord d'encadrement de la production de l'Opep+ et des sanctions américaines visant un autre membre de l'Opep, le Venezuela. En réaction, les cours du Brent ont bondi de plus de 30% cette année, à plus de 71 dollars le baril.

Téhéran se dit déterminé à continuer d'exporter de l'or noir en dépit des efforts américains pour couper ses livraisons. (Alex Lawler, Véronique Tison pour le service français)