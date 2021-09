Les protections offertes par les vaccins Covid de Pfizer et Moderna s’estompent avec le temps. On le savait, les pharma ont confirmé. Selon Pfizer, l'efficacité du vaccin diminue d'environ 6 % tous les deux mois après la deuxième dose, passant de 96,2 % une semaine après la vaccination complète à 83,7 % quatre mois plus tard.

A voir ici :