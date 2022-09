Plus de 100 grandes entreprises américaines, dont Pfizer, Walmart, Hilton Worldwide et Marriott International, se sont engagées à embaucher 20 000 réfugiés au cours des trois prochaines années, pour intégrer la vague d'Afghans et d'Ukrainiens arrivés depuis 2021. Amazon, à lui seul, a promis 5 000 embauches.

