Les ventes du Paxlovid, le médicament antiviral Covid de Pfizer, dépassent celles de son rival Merck et dominent le marché. Mais elles sont plus poussives que prévu et laissent présager une chute des ventes au cours des prochains mois, alors que Pfizer attendait 22 milliards de dollars de recette sur ce médicament cette année.

