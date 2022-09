PG&E dépose un dossier pour séparer les actifs de production non nucléaire en une unité autonome

La société cherche à obtenir l'approbation réglementaire pour vendre une participation allant jusqu'à 49,9 % dans la nouvelle unité de production non nucléaire appelée Pacific Generation LLC, qui constituerait une source de financement par capitaux propres pour aider PG&E à financer l'atténuation des risques liés aux incendies de forêt et les investissements dans les énergies propres, a-t-elle ajouté.

PG&E conserverait une participation majoritaire dans l'unité.

Le directeur financier Chris Foster a déclaré que la vente de cette participation aiderait la société à réaliser des investissements pour améliorer la sécurité et la fiabilité de son réseau énergétique et "aiderait l'État à atteindre ses objectifs de décarbonisation et d'électrification malgré les défis croissants posés par le changement climatique".

La compagnie d'électricité a été accusée d'avoir déclenché de nombreux incendies de forêt, dont certains des plus meurtriers et destructeurs de l'État.

La base tarifaire des actifs dont le transfert est proposé est d'environ 3,5 milliards de dollars, ce qui représente environ 7 % de la base tarifaire totale de PG&E.

La société prévoit de lancer le processus de vente de la participation minoritaire au premier trimestre 2023 et a déclaré que l'opération n'aurait aucun impact sur les factures des clients de PG&E.

PG&E devrait déposer une demande auprès de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) en octobre et s'attend à ce que l'opération soit conclue d'ici la fin de l'année prochaine.

PG&E a demandé la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en 2019, citant des responsabilités potentielles dépassant des dizaines de milliards provenant d'importants incendies de forêt déclenchés par ses équipements en 2017 et 2018.