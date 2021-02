PGIM Real Estate acquiert deux immeubles résidentiels à Paris

PGIM Real Estate, filiale de gestion d’actifs immobiliers de PGIM, annonce l’acquisition d’un portefeuille résidentiel situé à Paris 16ème. L’acquisition a été réalisée pour le compte de sa stratégie Core européenne. Les deux immeubles résidentiels composant le portefeuille sont situés au cœur du 16ème arrondissement, au sein de l'un des marchés résidentiels les plus établis de Paris, proche de l'Arc de Triomphe, avenue Victor Hugo et rue le Sueur.



L'actif Le Sueur, situé à proximité immédiate de l'Avenue Foch, développe une surface de 5 300 mètres carrés répartie en 47 appartements. Construit dans les années 1930, l'actif de style Art Déco bénéficie d'une façade remarquable, d'appartements de grand standing, de nombreuses terrasses et de vues imprenables.



L'immeuble Victor Hugo de style typiquement Haussmannien, comprend sur une surface totale 1 700 mètre carrés, 6 appartements de réception, une maisonnette sur cour et un commerce. Cet immeuble fera l'objet d'un programme de travaux à l'acquisition afin de valoriser de nouvelles surfaces habitables.



" Cette acquisition, qui constitue notre première opération résidentielle locative Core en France, s'inscrit parfaitement dans notre stratégie Core européenne ", précise Jocelyn de Verdelon, Head of France. " Ces actifs trophées assurent un revenu sécurisé et résilient tout en offrant un potentiel de réversion locative intéressant. Cette acquisition démontre notre capacité à sécuriser des transactions attractives dans des marchés hyper compétitifs tels que le marché résidentiel parisien."