PGIM Real Estate fait évoluer la direction de sa plate-forme européenne

PGIM Real Estate a annoncé plusieurs nominations dans le but de renforcer sa plate-forme européenne et poursuivre sa croissance. Sebastiano Ferrante, actuellement Head of Germany and Italy, deviendra Deputy Head of Europe. Dans cette fonction nouvellement créée, Sebastiano sera responsable de l’activité européenne de gestion de portefeuille equity et dette de PGIM Real Estate.



Aux côtés de Raimondo Amabile, Head of Europe and Latin America, auquel il reportera, Sebastiano se concentrera sur des aspects majeurs de l'activité tels que l'ESG, la gestion des talents, de la diversité et de l'inclusion, ainsi que la technologie et l'innovation.



Jocelyn de Verdelon, actuellement Head of France, Spain and Portugal, deviendra Head of Transactions Europe. Cette nouvelle fonction permettra d'intégrer davantage la stratégie d'investissement paneuropéenne, à mesure que la société se développe et continue de faire face aux opportunités et aux défis à venir. Ce poste est rattaché au Deputy Head of Europe.



Ces nominations prennent effet au 1er mars.