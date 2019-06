PHARMAGEST INTERACTIVE : AGO du 27 juin 2019 - Avis de convocation

Villers-lès-Nancy, le 12 juin 2019 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Avis de convocation

La société PHARMAGEST INTERACTIVE invite ses actionnaires à participer à l’assemblée générale ordinaire annuelle qui se réunira le jeudi 27 juin 2019 à 17h au Restaurant Le Clos Jeannon sis à VILLERS-LES-NANCY (54600), 2-6 bis Rue Saint Fiacre.

L’ordre du jour et le texte des projets de résolutions ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires du 20 mai 2019 ( www.journal-officiel.gouv.fr ).

L’avis de convocation a été publié le 10 juin 2019 au BALO ainsi que dans le journal d'annonces légales Les Tablettes Lorraines, ainsi que sur le site Internet de la société ( www.pharmagest.com , rubrique Finance).

Les actionnaires pourront se procurer toute information complémentaire par demande adressée à la société au siège social à VILLERS-LES-NANCY (54600).

A propos du Groupe Pharmagest :

Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique officinale avec plus de 44% de parts de marché. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, notamment l’accompagnement du pharmacien dans le suivi de l’observance ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook

