PHARMAGEST INTERACTIVE : AGO du 27 juin 2019 - Mise en ligne des documents préparatoires

Villers-lès-Nancy, le 7 juin 2019 - 8h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 27 JUIN 2019

Mise en ligne des documents préparatoires

Les actionnaires de la société PHARMAGEST INTERACTIVE sont invités à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le jeudi 27 juin 2019 à 17 heures au Restaurant Le Clos Jeannon à VILLERS-LES-NANCY (54600), 2-6 bis Rue Saint Fiacre.

L'avis de réunion préalable, comprenant l'ordre du jour de l'assemblée, le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'Administration, ainsi que la description des principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée et d'exercice des droits des actionnaires, a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires) du 20 mai 2019.

Conformément à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce, les documents ou informations relatifs à l'Assemblée Générale ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont mis en ligne sur le site internet de la société : www.pharmagest.com , rubrique Finance, depuis le 6 juin 2019.

Un avis de convocation sera publié le 10 juin 2019 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires ainsi que dans le journal d'annonces légales Les Tablettes Lorraines. Il sera également disponible en ligne sur le site de la société www.pharmagest.com

A propos du Groupe Pharmagest :

Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique officinale avec plus de 44% de parts de marché. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, notamment l’accompagnement du pharmacien dans le suivi de l’observance ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…..

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 – jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com

Relations Presse :

FIN’EXTENSO – Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

