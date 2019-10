PHARMAGEST INTERACTIVE : Acquisition stratégique par sa filiale MALTA INFORMATIQUE du Groupe ICT

Villers-les-Nancy, le 08 octobre 2019 – 07 :00 (CET)

Communiqué de presse

MALTA INFORMATIQUE se diversifie dans les maisons, centres et pôles de santé avec sa prise de participation majoritaire au capital du Groupe ICT

Une diversification stratégique pour MALTA INFORMATIQUE et la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux , filiale du Groupe Pharmagest , qui adresse désormais les maisons, centres et pôles de santé ainsi que les professions libérales de santé.

, filiale du , qui adresse désormais les maisons, centres et pôles de santé ainsi que les professions libérales de santé. Acquisition de 70% du Groupe ICT, éditeur et hébergeur de logiciels en ligne pour les maisons, centres et pôles de santé pluriprofessionnelles (MSP) et les professions libérales de santé.

Le Groupe ICT est leader sur ce marché : il équipe, via son logiciel phare ICT Chorus®, 170 maisons de santé sur les 735 ayant signées l’Accord Conventionnel Interprofessionnel avec l’Assurance Maladie (soit 23 % des MSP équipées d’un logiciel ASIP V2).

Une étape clé dans la stratégie de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux portée par MALTA INFORMATIQUE qui atteint la taille critique permettant de continuer à promouvoir les nouveaux services du Groupe tels que La Passerelle Numérique de Santé, outils d’échange de données de santé entre la ville et l’hôpital.

***

MALTA INFORMATIQUE, filiale du Groupe Pharmagest ( La Coopérative WELCOOP ), annonce la finalisation de sa prise de participation majoritaire au capital du Groupe ICT, éditeur et hébergeur de solutions pluriprofessionnelles en ligne (maisons, centres et pôles de santé) et se positionne ainsi sur cette nouvelle spécialité, très complémentaire avec ses activités actuelles.

Créé en 2004 et dirigé par Jean-Frédéric SCHWAAB et Véronique TOURLONIAS, le Groupe ICT propose Chorus, inventeur de la première solution logicielle en ligne et pluridisciplinaire. La plateforme Chorus est certifiée ISO HDS. Associée à un bouquet de services complet, elle permet de répondre aux besoins de tous les professionnels de santé de premiers recours exerçant seuls, en cabinet ou regroupés en structures pluridisciplinaires telles que les maisons, centres et pôles de santé.

Acteur-clé dans ce domaine, le Groupe ICT est leader sur ce marché, équipant 200 structures pluriprofessionnelles pour un total de 5.000 utilisateurs avec son logiciel ICT Chorus®.

Le Groupe ICT est reconnu pour la qualité de ses solutions et son professionnalisme qui lui ont permis de fidéliser une clientèle variée de professionnels de santé partout en France. Le Groupe ICT poursuit ses innovations et propose désormais Chorus Community (premier réseau social dédié aux professionnels de santé) pour répondre aux besoins des CPTS (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé).

Maisons, centres, pôles de santé et bientôt CPTS : une réponse des pouvoirs publics à la désertification médicale

Pour répondre à la problématique de la désertification médicale en France, les maisons, centres et pôles de santé se développent partout sur le territoire. Ces structures permettent le regroupement géographique et fonctionnel de professionnels de santé.

Les pouvoirs publics ont récemment souhaité élargir encore davantage l’offre de soin sur le territoire, avec la création prochaine de Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS). Ces communautés visent à faciliter la coordination des soins ambulatoires au bénéfice des patients et à améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé libéraux dans chaque territoire. Chaque CPTS aura vocation à réunir des professionnels de premier et de deuxième recours (médecins généralistes et d’autres spécialités, infirmières, etc) et, le cas échéant, des acteurs médico-sociaux ou sociaux, qui interviendront ensemble pour fluidifier le parcours de soins des patients.

Ensemble, PHARMAGEST, MALTA INFORMATIQUE et le Groupe ICT deviennent le seul acteur capable de proposer une offre complète à tous les professionnels de santé, qu’ils soient en ville, en établissements médicaux, regroupés en structures ou à l’hôpital…

Grâce à cette acquisition stratégique, le Groupe Pharmagest devient l’un des rares acteurs européens capable de proposer une offre complète de solutions innovantes, à tous les professionnels de santé, quelles que soient leurs organisations ou structures (cabinet libéral, EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, maisons de retraite, maisons, centres et pôles de santé, hôpitaux, et bientôt CPTS) pour les aider à couvrir tous leurs besoins, des plus simples aux plus complexes, et nécessitant une solution sur-mesure.

Une offre élargie et complémentaire au service de la coordination des soins par les professionnels de santé

Avec cette acquisition, la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest entre dans une nouvelle dimension et devient un acteur important sur le marché de solutions informatiques innovantes pour les établissements, les structures et les territoires de santé avec :

Une offre de logiciels métiers très complète.

très complète. Des outils numériques de type communauté médicale et réseau social de santé (Chorus Community® ou DoctoDispo® développés par ICT) qui permettent d’assurer la meilleure coordination multi-intervenants des prises en charge sur un territoire. Ces outils vont pouvoir être progressivement étendus aux professionnels de santé équipés des solutions MALTA INFORMATIQUE et DICSIT INFORMATIQUE.

(Chorus Community® ou DoctoDispo® développés par ICT) qui permettent d’assurer la meilleure coordination multi-intervenants des prises en charge sur un territoire. Ces outils vont pouvoir être progressivement étendus aux professionnels de santé équipés des solutions MALTA INFORMATIQUE et DICSIT INFORMATIQUE. Une coordination de soins étendue : Coordination médicale entre EHPAD/hôpital/SSIAD et maisons, centres, pôles de santé et professionnels de santé non regroupés. Définitions des liens et partage des informations.

: Le développement d’orientations qui permettent aux pharmaciens de se positionner sur les futures Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS).

La création d’un pôle d’excellence en matière d’infogérance/hébergement : MALTA INFORMATIQUE et ses filiales (DICSIT INFORMATIQUE & AXIGATE) infogèrent déjà plus de 250 établissements de santé et médico-sociaux (EHPAD, HAD, SSIAD…) au sein du Data Center du Groupe Pharmagest basé à Nancy. Avec l’arrivée du Groupe ICT, lui-même certifié ISO HDS, qui infogère l’ensemble de ses clients (200 structures), le dimensionnement humain de ce pôle permettra de répondre à moyen terme aux défis de l’hébergement informatique des hôpitaux et des CHU.

Grégoire DE ROTALIER, Président de MALTA INFORMATIQUE et Directeur de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-sociaux du Groupe Pharmagest déclare : « En associant notre forte présence en EHPAD, HAD, SSIAD, CLIC et hôpitaux, à la position du Groupe ICT sur le marché des structures pluridisciplinaires de territoire, nous attendons de fortes synergies grâce à la complémentarité de nos deux activités. Cette acquisition stratégique nous permet d’accéder à de nouveaux segments de marché en France, sur lesquels le savoir-faire reconnu d’ICT Chorus vient soutenir une activité en forte croissance. Nous confirmons ainsi notre volonté de renforcer nos positions en France et en Europe au service de nos axes de développement prioritaires, notamment concernant les problématiques de liens ville/hôpital et ville/ville. »

Jean-Frédéric SCHWAAB et Véronique TOURLONIAS, dirigeants du Groupe ICT, complètent : « Nous adosser à MALTA INFORMATIQUE et à la puissance d’un groupe comme Pharmagest nous permet de bénéficier de briques technologiques qui nous manquent encore pour répondre aux besoins des CPTS.

Aujourd’hui, tous les professionnels de santé cherchent des solutions innovantes et sécurisées pour une prise en charge coordonnée de leurs patients au sein de leur territoire. Après CHORUS, DOCTODISPO et CHORUS COMMUNITY, nous projetions de développer la téléconsultation, les objets connectés, le compte patient, etc. Compte-tenu de notre taille, il nous paraissait difficile d’apporter ces solutions dans un délai acceptable par le marché. Rejoindre MALTA INFORMATIQUE et le Groupe Pharmagest est pour nous une satisfaction car nos offres sont très complémentaires.

Au-delà de cette complémentarité technique, nous partageons la même passion et la volonté forte de créer des solutions pour les professionnels de santé. Cette opération permettra de créer et déployer très rapidement les solutions innovantes attendues par le marché de la santé. Autant de création de valeur pour toutes nos parties prenantes. »

A propos de MALTA INFORMATIQUE et de la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux :

MALTA INFORMATIQUE, filiale à 100% du Groupe Pharmagest, est spécialisé dans la conception et l’édition de logiciels destinés aux EHPAD (Etablissements d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes) et structures d’accueil de jour pour personnes âgées, marché porteur dont elle détient 28 % de parts de marché. Son application TITAN constitue la seule solution du marché capable de proposer un circuit du médicament complet pour EHPAD. Au 31 août 2019, MALTA INFORMATIQUE équipe 2.150 EHPAD.

MALTA INFORMATIQUE est également présent sur le marché de l'hospitalisation à domicile avec sa filiale DICSIT INFORMATIQUE et équipe les structures de HAD, SSIAD, les Centres Locaux d'Information et de Coordination pour les personnes âgées (CLIC) ainsi que les Services Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile (SPASAD). Au travers de sa filiale AXIGATE, MALTA INFORMATIQUE adresse le secteur des Systèmes d’Information de Santé (SIS) en milieu hospitalier.

La Division équipe plus de 3.000 établissements avec une équipe de 130 collaborateurs et un chiffre d’affaires d’environ 18 millions d’euros en 2018.

A propos du Groupe Pharmagest :

Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique officinale avec plus de 44% de parts de marché. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, notamment l’accompagnement du pharmacien dans le suivi de l’observance ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux (pour les EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP et Hôpitaux), applications et objets de santé connectés, …

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux (MALTA INFORMATIQUE), Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook





CONTACTS





Malta Informatique

Grégoire DE ROTALIER

Tél. 05 57 35 19 25 - gregoire.derotalier@malta-informatique.fr

Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 – jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com

Relations Presse :

FIN’EXTENSO – Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

Pièce jointe