PHARMAGEST INTERACTIVE : Chiffre d'affaires 2019 à 158,55 M en progression de +6,78%

Villers-lès-Nancy, le 6 février 2020 - 18h30 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires 2019 à 158,55 M€ en progression de +6,78%

Le Groupe Pharmagest confirme la réalisation de ses objectifs de croissance.



Le Groupe enregistre un chiffre d’affaires annuel de 158,55 M€ en progression de 6,78% par rapport à 2018 (+5,64% à périmètre comparable).



Toutes les Divisions progressent.



Perspectives 2020 : croissance soutenue de l’activité et poursuite du développement de sa stratégie structurante dans le monde de la Santé.

En millions d'euros

(aux normes IFRS15) 2019 2018 Variation 1er trimestre 38,15 34,59 + 10,29% 2ème trimestre 38,73 37,56 + 3,10% 1er semestre 76,88 72,15 + 6,55% 3ème trimestre 35,28 35,43 - 0,43% 4ème trimestre 46,40 40,90 + 13,44% 2nd semestre 81,67 76,33 + 7% Chiffre d'affaires annuel 158,55 148,48 + 6,78%*

* +5,64% à périmètre comparable hors cessions CPI et INTECUM et hors acquisitions de SVEMU, ICT et I-MEDS.



********

Point sur l’activité 2019

· La Division Solutions Pharmacie Europe : l’activité historique du Groupe poursuit sa progression. Le chiffre d’affaires annuel de la Division atteint 121,18 M€ en progression de 5,63% par rapport au chiffre d’affaires 2018 (+4,74% en pro forma hors cessions CPI et INTECUM et acquisition SVEMU).

Après le léger repli observé au 3ème trimestre 2019 (-0,62% par rapport au T3 2018), cette Division retrouve au 4ème trimestre son niveau de performance habituelle et maintient sa dynamique de développement sur les différents territoires où elle est présente :

En France, le cycle de renouvellement Matériel associé aux offres de services complémentaires permettent de revenir sur le 2 nd semestre 2019 (+6,24% par rapport au S2 2018) au niveau de croissance observé sur le 1 er semestre 2019 (+4,99%) ;

semestre 2019 (+6,24% par rapport au S2 2018) au niveau de croissance observé sur le 1 semestre 2019 (+4,99%) ; En Italie, on notera l’intégration de la société SVEMU sur le 4ème trimestre 2019.

Cette Division représente 76,43% du chiffre d’affaires global 2019 du Groupe Pharmagest.



· La Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux : cette activité réalise un chiffre d’affaires annuel 2019 de 19,50 M€ en progression de 1,2% (en retrait de -2,39% en pro forma, hors acquisition ICT).

Après le retrait des activités au 3ème trimestre et en cumul au 30.09.2019, le 4ème trimestre affiche une progression de 19,47% par rapport au T4 2018 (+6,44% en pro forma, hors acquisition ICT). Intégré au 1er octobre 2019, le Groupe ICT se positionne sur de nouvelles spécialités complémentaires aux activités actuelles de la Division : les maisons, centres et pôles de santé ainsi que les professions libérales de santé.

Cette Division représente 12,30% du chiffre d’affaires global 2019 du Groupe Pharmagest.



· La Division Solutions e-Santé enregistre une croissance marquée avec un chiffre d’affaires annuel 2019 de 16,12 M€ en progression de 25,79% par rapport à 2018. Les différents Pôles de la Division contribuent à cette croissance.

En décembre 2019, afin de consolider les parts de marché du Groupe en Europe, la filiale anglaise CAREMEDS a acquis 60% du capital de son distributeur allemand I-MEDS. I-MEDS distribue les piluliers manuels MULTIMEDS en Allemagne.

Cette Division représente 10,17% du chiffre d’affaires global 2019 du Groupe Pharmagest.

· La Division Fintech enregistre un chiffre d’affaires annuel 2019 de 1,75 M€ (+4,75% par rapport à 2018).

L’inversion de tendance observée sur les marchés à compter du 3ème trimestre 2019 permet d’afficher une belle progression de +26,56% au 2nd semestre 2019.

Cette Division représente 1,10% du chiffre d’affaires global 2019 du Groupe Pharmagest.

Evénements significatifs survenus après la clôture de l’exercice 2019

MALTA INFORMATIQUE, qui porte la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest, a annoncé début janvier 2020 le développement de son activité en Europe avec la création de MALTA BELGIUM et le rachat des activités d’édition de logiciels pour maisons de repos et établissements spécialisés de la société belge CARE SOLUTIONS.

Complémentaire au logiciel TITAN, la suite logiciels Care Solutions est très complète et répond parfaitement aux besoins des acteurs du marché des maisons de repos en Belgique. Grâce à cette opération, MALTA BELGIUM équipe plus de 630 maisons de repos en Belgique, sur les 1.540 maisons de retraite que compte le pays.

Concomitamment à l’acquisition des activités de CARE SOLUTIONS, MALTA INFORMATIQUE signe un partenariat stratégique avec le groupe Colisée, 4ème acteur européen d’accueil et de soins aux personnes âgées. Pour MALTA INFORMATIQUE, cet accord vise à accompagner le groupe Colisée dans l’équipement de sa gamme de logiciels TITAN pour tous ses établissements en Europe. La capacité multilingues, multi-établissements et l’architecture innovante de la nouvelle solution TITAN WEB permettent un socle commun à l’ensemble des établissements de Colisée en Europe.

Perspectives

Le Groupe Pharmagest aborde avec confiance l’exercice 2020 :

les tendances positives de croissance pour l'ensemble des activités du Groupe se confirment ;

les opérations de croissance externe réalisées fin 2019 (SVEMU, ICT et I-MEDS) et début 2020 (CARE SOLUTIONS) contribueront pleinement au développement du Groupe et au renforcement de son action structurante du système de Santé en France et en Europe.



Le Groupe Pharmagest poursuivra également le développement et la promotion de sa passerelle numérique de santé. Initiée avec les hôpitaux de Marseille, cette passerelle, véritable décloisonnement de l’hôpital, offre en partage les flux d’informations de santé entre les hôpitaux, les établissements et les professionnels de santé. Cette innovation majeure permet de fluidifier le parcours patient, d’assurer une meilleure coordination entre les professionnels de santé pour une meilleure efficience du système de santé, au plus proche du patient.



Calendrier financier

Résultats annuels 2019 : 27 mars 2020 après bourse.

Réunion d’information sur les Résultats annuels 2019 : 30 mars 2020 à 11h30 - Paris.

A propos du Groupe Pharmagest :

Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique de santé avec plus de 44% de parts de marché en informatique de pharmacie officinale, 28% des EHPAD, 43% des HAD, 20% des maisons de santé. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé.



Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux (pour les EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP et Hôpitaux), solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico- Sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Le Groupe est inclus dans le Gaïa-Index 2019, l’indice des valeurs

moyennes responsables.

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook





CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 – jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com

Relations Presse :

FIN’EXTENSO – Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr





Pièce jointe