PHARMAGEST INTERACTIVE : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : + 2,23%

Villers-lès-Nancy, 14 mai 2020 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 : + 2,23%

Les acquisitions (Groupe ICT, SVEMU, I-MEDS, CARE SOLUTIONS/MALTA BELGIUM) tirent fortement la croissance : impact de +4,20% sur le T1 2020.

Belles performances des relais de croissance (Divisions Solutions e-Santé et ESMS) qui consolident leur contribution au CA total du Groupe : 26,22%.

Le Groupe confirme la résilience de son modèle économique qui lui permet de maîtriser l’impact de la crise sanitaire.

En M€ T1 2020* T1 2019 Variation Chiffre d’affaires 39,00 38,15 + 2,23%

* non audité

Au 31 mars 2020, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Pharmagest atteint 39 M€ en progression de 2,23% par rapport au chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 (38,15 M€).

Les opérations de croissance externe impactent favorablement le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 (+4,20% du CA total du Groupe), et notamment le Groupe ICT (consolidé depuis octobre 2019) qui représente 1,79% de la croissance du CA total et MALTA BELGIUM (créée en janvier 2020) qui contribue pour 1,88% du CA total du Groupe.

A périmètre comparable (hors cession d’INTECUM et hors acquisition du Groupe ICT et de SVEMU, prise de participation au capital d’I-MEDS, acquisition des activités de CARE SOLUTIONS et création de MALTA BELGIUM), le chiffre d’affaires du Groupe Pharmagest est en retrait de -1,87%.

Circonstances exceptionnelles de pandémie liée au Coronavirus COVID-19

Depuis début mars, face à l’épidémie de Coronavirus COVID-19, le Groupe Pharmagest et sa maison-mère (La Coopérative WELCOOP) ont mis en place un plan de prévention pour assurer la sécurité et la santé de leurs salariés mais également un plan de continuité d’activités pour maintenir un niveau de mobilisation opérationnelle maximale auprès de leurs clients du monde médical, en première ligne dans la gestion de cette crise.

Point sur l’activité

La Division Solutions Pharmacie Europe enregistre un chiffre d’affaires de 28,34 M€ en retrait de 3,64% par rapport au 1 er trimestre 2019.

enregistre un chiffre d’affaires de 28,34 M€ en retrait de 3,64% par rapport au 1 trimestre 2019. Cette baisse du chiffre d’affaires concerne majoritairement les renouvellements de contrats locatifs non effectués au 1 er trimestre 2020 et reportés sur les prochains mois. Grâce à la mixité de ses activités (vente de matériels, de logiciels et de services), la Division limite l’impact de l’épidémie (-2 M€ sur le T1 2020).

trimestre 2020 et reportés sur les prochains mois. Grâce à la mixité de ses activités (vente de matériels, de logiciels et de services), la Division limite l’impact de l’épidémie (-2 M€ sur le T1 2020). Les Pôles Pharmacie Belux et Italie sont chacun en retrait par rapport au 1 er trimestre 2019. Outre l’effet de la crise sanitaire, ce retrait s’explique par la finalisation du déploiement en équipement informatique des groupements belges ainsi que par les ventes ponctuelles de matériels aux wholesalers italiens, respectivement venues "booster" le 1 er trimestre 2019.

trimestre 2019. Outre l’effet de la crise sanitaire, ce retrait s’explique par la finalisation du déploiement en équipement informatique des groupements belges ainsi que par les ventes ponctuelles de matériels aux wholesalers italiens, respectivement venues "booster" le 1 trimestre 2019. Cette Division représente 72,67% du CA global du Groupe Pharmagest.

La Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux (ESMS) est en croissance de 31,86% à 6,13 M€, portée par l’intégration du Groupe ICT et la création de MALTA BELGIUM (+1,40 M€ en cumul). A périmètre constant (hors Groupe ICT et MALTA BELGIUM), et retraité de l’impact négatif de la crise sanitaire estimé à 270 K€, la Division progresse de 7,55%.

est en croissance de 31,86% à 6,13 M€, portée par l’intégration du Groupe ICT et la création de MALTA BELGIUM (+1,40 M€ en cumul). A périmètre constant (hors Groupe ICT et MALTA BELGIUM), et retraité de l’impact négatif de la crise sanitaire estimé à 270 K€, la Division progresse de 7,55%. Cette Division représente 15,72% du CA global du Groupe Pharmagest.

La Division Solutions e-Santé , peu impactée par la crise sanitaire actuelle, enregistre un chiffre d’affaires de 4,09 M€ en progression de 10,75% par rapport au 1 er trimestre 2019. L’intégration d’I-MEDS contribue à la croissance du chiffre d’affaires ; à périmètre constant, la Division progresse de 8,22%. Malgré la crise actuelle, le niveau d’activités se maintient ; les équipes R&D notamment garantissent la continuité et la qualité de services et poursuivent les développements des projets en cours.

peu impactée par la crise sanitaire actuelle, enregistre un chiffre d’affaires de 4,09 M€ en progression de 10,75% par rapport au 1 trimestre 2019. L’intégration d’I-MEDS contribue à la croissance du chiffre d’affaires ; à périmètre constant, la Division progresse de 8,22%. Malgré la crise actuelle, le niveau d’activités se maintient ; les équipes R&D notamment garantissent la continuité et la qualité de services et poursuivent les développements des projets en cours. Cette Division représente 10,50% du CA global du Groupe Pharmagest.

La Division Fintech affiche un chiffre d’affaires de 0,44 M€ en progression de 10,66%. Après un bon début d’année, l’activité s’est ralentie avec l’application des mesures de confinement.

affiche un chiffre d’affaires de 0,44 M€ en progression de 10,66%. Après un bon début d’année, l’activité s’est ralentie avec l’application des mesures de confinement. Cette Division représente 1,12% du CA global du Groupe Pharmagest.

L’impact de l’épidémie sur le chiffre d’affaires global du Groupe Pharmagest du 1er trimestre 2020 est évalué à 2,4 M€, les Divisions Solutions Pharmacie Europe (-2 M€) et ESMS (-270 K€) étant les principales concernées. Hors COVID, la progression du chiffre d’affaires du Groupe sur le 1er trimestre 2020 aurait été de 8,52%.

Perspectives 2020

Pour 2020, dans le contexte actuel, le Groupe Pharmagest ne fait pas de prévisions. Les atouts majeurs de son Business Model, notamment la forte récurrence de son chiffre d’affaires (66%) et de sa marge brute (68%), son excellente structure bilancielle ainsi que la diversité de ses activités liées à la santé, lui permettent toutefois d’être confiant dans ses capacités à faire face à cet épisode de crise sans précédent.

Dans ce contexte exceptionnel, le Groupe Pharmagest reste vigilant aux instructions des pouvoirs publics et instances nationales et a activé son plan de reprise d’activités dès le 11 mai. Les plans d’actions engagés pour soutenir et accompagner les clients du Groupe (pharmacies, EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP, GHT, Hôpitaux mais également médecine de ville) se poursuivent et sont régulièrement adaptés suivant les besoins exprimés par les professionnels de santé, toujours dans le respect des règles énoncées pour la sécurité des collaborateurs et des clients.

La crise sanitaire actuelle a révélé la nécessité de renforcer les moyens des systèmes de santé : moyens humains, matériels et informatiques.

La Passerelle Numérique de Santé du Groupe Pharmagest, actuellement en cours de déploiement à Marseille, est le parfait exemple de ce qui sera demain la norme. Innovation majeure, la Passerelle offre, en partage et de manière fluide et sécurisée, les flux d’informations de santé, entre les hôpitaux, les établissements et professionnels de santé, à la ville comme à l’hôpital.

La récente prise de participation au capital de PANDALAB (plateforme multifonctionnelle associée à une messagerie collaborative) vient consolider la construction de cet écosystème unique en France et en Europe en permettant une communication sécurisée, confidentielle et instantanée entre les professionnels de santé.

Conformément à son précédent communiqué du 27.03.2020, le Groupe Pharmagest renouvelle ses engagements de tenir le marché informé de toute évolution notable de cette crise sanitaire sur son activité.

Calendrier financier

Assemblée Générale Annuelle le 29 juin 2020. Le Groupe Pharmagest rappelle qu’il proposera à l’Assemblée Générale Annuelle le versement aux actionnaires d’un dividende de 0,90€ par action au titre de l’exercice 2019. Dans le contexte actuel de l’épidémie d e Coronavirus COVID-19, l’Assemblée Générale se tiendra à huis clos. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site www.pharmagest.com - Rubrique Finance/ Assemblée Générale pour connaître les modalités de participation.

le 29 juin 2020. Publication du CA 1 er semestre 2020 le 5 août 2020.

le 5 août 2020. Publication des résultats semestriels le 25 septembre 2020.

A propos du Groupe Pharmagest :

Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique de santé avec plus de 44% de parts de marché en informatique de pharmacie officinale, 28% des EHPAD, 45% des HAD, 20% des maisons de santé. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux (pour les EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP et Hôpitaux), solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico- Sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Le Groupe est inclus dans le Gaïa-Index 2019, l’indice des valeurs

moyennes responsables.

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook

