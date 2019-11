PHARMAGEST INTERACTIVE : Chiffre d'affaires du T3 2019

Villers-lès-Nancy, le 15 novembre 2019 - 18h00 (CET)

Chiffre d’affaires du T3 2019 stable à 35,28 M€

CA cumulé sur 9 mois en progression : + 4,25 %

Objectifs de croissance et de rentabilité confirmés sur l’année

En M€ - IFRS 15 2019 2018 Variation 1er trimestre 38,15 34,59 + 10,29 % 2ème trimestre 38,73 37,56 + 3,10 % 3ème trimestre (non audité) 35,28 35,43 - 0,43 % Cumul 9 mois 112,16 107,58 + 4,25 %

Au cours du 3 ème trimestre 2019, le Groupe Pharmagest maintient le niveau de son chiffre d’affaires à 35,28 M€ comparativement aux 35,43 M€ du T3 2018 et 35,08 M€ en proforma (hors cessions CPI et INTECUM) soit +0,57%.



A périmètre constant, soit hors acquisition du Groupe Macrosoft en Italie et cessions des activités des filiales CPI (revente logiciel PME) et INTECUM (développement, fabrication et installation de robots pour les pharmacies), ce chiffre d’affaires cumulé est en progression de 3,04% par rapport aux 9 premiers mois de 2018.



·La Division Solutions e-Santé progresse sur l’ensemble de ses activités. Cette Division renforce son rôle de levier de croissance pour le Groupe Pharmagest.



Point sur l’activité au 30 septembre 2019

La stabilité du chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2019 de la Division Solutions Pharmacie Europe (-0,62% / T3 2018 et +0,68% en proforma hors cessions CPI et INTECUM) s’explique par un effet de cycle défavorable au T3 sur les renouvellements de configuration, toutefois compensé pour partie par la dynamique de déploiement des nouvelles offres du Pôle Pharmacie France (OFFITAG, OFFITELECONSULT notamment) et du logiciel SOPHIA en Italie (équivalent du LGPI ® ). Sur les 9 mois 2019, la Division atteint un chiffre d’affaires de 86,17 M€ en progression de +3,16% par rapport à 2018. Le chiffre d’affaires de cette Division représente 76,83% du chiffre d’affaires global du Groupe.



trimestre 2019 et cumulé au 30.09.2019 de enregistre un retrait de respectivement -21% (-1,1 M€) et -5,76% (-0,8 M€) dû principalement à l’effet de base sur la vente des licences GHT en 2018. En dehors du Pôle Hôpital (AXIGATE), les activités des EHPAD (MALTA INFORMATIQUE) et SSIAD (DICSIT INFORMATIQUE) progressent de 5,95% à 3,35 M€ sur le T3 2019 et 15,5% en cumul sur les 9 mois à 10,75 M€. Le chiffre d’affaires de cette Division représente 11,72% du chiffre d’affaires global du Groupe. La Division Solutions e-Santé maintient d’excellentes performances : le chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2019 est en progression de 39,14% à 3,83 M€ et le CA 9 mois enregistre une croissance de +32,31% à 11,68 M€. Particulièrement, sur les 9 mois 2019, les Pôles e-Laboratoires et e-Connect maintiennent un niveau d’activités élevé, respectivement de +26,23% et +26,49% vs le cumul 2018. Cette Division, véritable levier de croissance pour le Groupe, représente désormais 10,42% du CA global (contre 8,21% constatés au 30.09.2018).



Evénements récents survenus depuis le 30 septembre

·Le 4 octobre 2019, le Groupe Pharmagest et l’AP-HM (Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille) ont annoncé le lancement de la première passerelle de santé Ville-Hôpital. Véritable décloisonnement de l’hôpital, cette passerelle offre en partage les flux d’informations de santé entre les hôpitaux, les établissements et les professionnels de santé, ce qui représente aujourd’hui un lien entre les 4 établissements hospitaliers de l’AP-HM (3ème CHU de France) et les 3.794 médecins, 757 pharmacies, 211 EHPAD, 26 SSIAD et 7 HAD du département des Bouches-du-Rhône. Une innovation majeure qui s’inscrit dans les politiques d’amélioration de la qualité de prise en charge des patients, de leur domicile aux structures d’hébergement médico-sociales et sanitaires, avec des garanties de fiabilité et de sécurité. Lancée en région PACA, cette plateforme numérique est destinée à se déployer plus largement sur tout le territoire et à alimenter le Dossier Médical Partagé de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Le Groupe Pharmagest - au travers de sa filiale MALTA INFORMATIQUE - a annoncé la prise de participation majoritaire (70%) au capital du Groupe ICT. Leader sur son marché, le Groupe ICT équipe, via son logiciel phare ICT Chorus, les maisons, centres et pôles de santé pluriprofessionnels (MSP) et les professions libérales de santé. Par cette acquisition, MALTA INFORMATIQUE se positionne sur une nouvelle spécialité, très complémentaire avec ses activités actuelles. Ensemble, PHARMAGEST, MALTA INFORMATIQUE et le Groupe ICT deviennent le seul acteur capable de proposer une offre complète à tous les professionnels de santé, qu’ils soient en ville, en établissements médicaux, regroupés en structures ou à l’hôpital…



Perspectives

Le Groupe Pharmagest anticipe une progression significative de son chiffre d’affaire sur le 4ème trimestre 2019, et confirme un niveau de croissance et de rentabilité annuelle élevé.

Le Groupe reste par ailleurs toujours attentif aux opportunités de croissance externe qui pourraient lui permettre de se renforcer en Europe.

Calendrier financier :

- Publication du chiffre d’affaires annuel 2019 : le 6 février 2020 (après bourse).

A propos du Groupe PHARMAGEST :

Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique officinale avec plus de 44% de parts de marché. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, notamment l’accompagnement du pharmacien dans le suivi de l’observance ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les établissements sanitaires et médico sociaux (EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP et hôpitaux), solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…..

Ces métiers sont répartis en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Division FinTech.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Le Groupe est inclut dans le Gaïa-Index 2019, l’indice des valeurs

moyennes responsables.

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 - jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com

Relations Presse :

FIN’EXTENSO – Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr





