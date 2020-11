PHARMAGEST INTERACTIVE : Forte croissance du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 : +25,70% à 44,34 M

Villers-lès-Nancy, le 18 novembre 2020 - 18h00 (CET

COMMUNIQUE DE PRESSE

Forte croissance du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 :

+25,70% à 44,34 M€

Forte reprise de l’activité commerciale depuis juin : A périmètre comparable (hors dernières acquisitions), croissance du chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2020 de +11,65% à 39,39 M€.

CA 9 mois à 122,27 M€ (+9,02%). A périmètre constant, 114 M€ (+1,98%).

Contribution significative des dernières acquisitions (MALTA BELGIUM, ICT, SVEMU, I-MEDS, PANDALAB, ASCA INFORMATIQUE) sur le T3 2020 : Impact positif de +14,05% avec 4,95 M€ dont 3,10 M€ pour ASCA INFORMATIQUE (intégré au 1 er juillet 2020).

Perspectives 2020 : maintien des ambitions du Groupe sur ses objectifs 2020 de croissance et de rentabilité.

En M€ - IFRS 15 2020 2019 Variation 1er trimestre 39,00 38,15 + 2,23 % 2ème trimestre 38,93 38,73 + 0,52 % 3ème trimestre (non audité) 44,34 35,28 + 25,70 % Cumul 9 mois 122,27 112,16 + 9,02 %

Au 3ème trimestre 2020 le chiffre d’affaires consolidé non audité du Groupe Pharmagest est en forte croissance de +25,70% à 44,34 M€ par rapport au T3 2019. A périmètre constant (hors opérations de croissance externe : MALTA BELGIUM, ICT, SVEMU, I-MEDS, PANDALAB, ASCA INFORMATIQUE), la progression du chiffre d’affaires est de +11,65% à 39,39 M€.



Sur les 9 mois de 2020, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 122,27 M€ en croissance de +9,02% par rapport aux 9 premiers mois de 2019. A périmètre constant, la progression est de +1,98% à 114 M€.





Grâce au plan de reprise d’activités, et à la forte mobilisation des services d’assistance ainsi que des équipes techniques et commerciales, le Groupe est en mesure de satisfaire la forte reprise de l’activité constatée depuis juin et de tenir le rythme soutenu des installations en pharmacies (reportées lors du confinement de mars). Avec plusieurs offres particulièrement adaptées aux problématiques actuelles de la crise (PACK COMMUNICANT, OFFITELECONSULT, PHARMAPROTECT…), le Groupe a enregistré sur le 3ème trimestre une forte hausse de nouvelles prises de commandes sur ces solutions.

Point sur l’activité des Divisions au 30 septembre 2020

·Le chiffre d’affaires de la Division Solutions Pharmacie Europe enregistre une progression de +23,88% (33,49 M€) sur le T3 2020 et de +4,67% (90,20 M€) au 30.09.2020.

Comme prévu, le Pôle Pharmacie France a bénéficié sur le T3 des reports de livraisons RentPharm initialement prévues au T2 (contrat de location financière) et de l’impact positif de l’acquisition d’ASCA INFORMATIQUE intégré au 1er juillet.

Le Pôle Pharmacie Italie poursuit le développement de son activité consacrée aux grossistes-répartiteurs et consolide son business avec les pharmacies grâce à l’intégration de SVEMU : +7,11% sur les 9 mois de 2020.

La situation demeure très compliquée en Belgique confrontée à une crise majeure du fait de l’épidémie : le chiffre d’affaires du Pôle Pharmacie Belux est en retrait de -23,61% sur 9 mois.

Le chiffre d’affaires de cette Division représente 73,77% du chiffre d’affaires global du Groupe.

·Forte croissance des activités de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux : +62,86% (6,56 M€) sur le T3 2020 et +44,92%

(19,06 M€) sur 9 mois.

Les opérations de croissance externe intervenues sur les 12 derniers mois (MALTA BELGIUM, ICT, PANDALAB) contribuent significativement à la croissance du chiffre d’affaires : +40,35% sur le T3 2020. A périmètre constant, le chiffre d’affaires enregistre toujours une forte progression de +22,50%, croissance organique portée par les solutions innovantes proposées sur les différents marchés couverts par la Division.

Cette Division contribue pour 15,58% du chiffre d’affaires global du Groupe et confirme le positionnement de ses activités comme relais de croissance.



·L’activité de la Division Solutions e-Santé reste stable au 3ème trimestre à 3,81 M€

(-0,50%) et enregistre une légère progression (+1,51%) à 11,86 M€ au 30.09.2020.

Cette Division a notamment été pénalisée par un retour timide de l’activité tant sur la Gamme Digitale proposée aux Laboratoires que sur le Pôle e-Connect (stocks Distributeurs non écoulés durant le confinement).

Le chiffre d’affaires de cette Division représente 9,70% du chiffre d’affaires global du Groupe.



·La Division Fintech enregistre une croissance de son chiffre d’affaires de +24,92% à 0,47 M€. Sur les 9 premiers mois, la Division maintient son chiffre d’affaires (+0,65%) à 1,16 M€ et récupère le recul d’activités enregistré sur le S1 2020.

Cette Division représente 0,95% du chiffre d’affaires global du Groupe.

Evénements récents survenus depuis le 30 septembre 2020

·Déploiement de la e-Santé dans le Grand Est

Porté par le développement de la Passerelle Numérique de Santé, le Groupe Pharmagest a annoncé la mise en place d’une nouvelle expérimentation, dénommée spécialement "Hub d’Interopérabilité", dans la Région Grand Est en partenariat avec le GIP PULSY et le CHRU de Nancy.

Les solutions technologiques issues de ce programme doivent permettre de fluidifier les flux d’information entre les différents systèmes d’information métiers des professionnels de santé libéraux, des établissements de santé et des coordinations de territoire en préambule à son déploiement régional.

Par cette opération, le Groupe Pharmagest renforce son positionnement d’acteur industriel innovant au service du système de santé, capable d’assurer la structuration et le déploiement des solutions technologiques indispensables aux évolutions de l’offre de soins et la coordination ville-hôpital telles que décrites dans le plan Ma Santé 2022 du Gouvernement.



·Le Groupe Pharmagest fortement impliqué dans l’opération "Masques à prix coûtant" de sa maison mère, La Coopérative WELCOOP

Le 4 octobre dernier a marqué la fin du dispositif de distribution des masques et équipements de protection individuels pour les professionnels de santé par Santé Publique France.

Pour accompagner et aider les professionnels de santé dans cette transition, la Coopérative WELCOOP, maison mère du Groupe Pharmagest, a mis en place une opération d’une ampleur inédite et a engagé la vente, à prix coûtant, de plusieurs millions de masques chirurgicaux 3 plis, type IIR EN 14683 : 2019 aux pharmaciens d’officine français, à destination de tous les professionnels de santé du territoire national.

Cette opération, qui place le pharmacien au cœur du dispositif, est rendue possible grâce au concours de toutes les filiales de La Coopérative WELCOOP qui ont mis en œuvre une véritable chaîne de solidarité entre elles afin d’acheter des millions de masques destinés à la revente à prix coûtant en officine.

Cette opération est gérée et sécurisée par la filiale du Groupe Pharmagest, PANDALAB, la messagerie instantanée et sécurisée pour les professionnels de santé.

Perspectives 2020

Après une phase très active de reprise de son activité commerciale en juin, la dynamique perdure et permet d’anticiper un net rebond du chiffre d’affaires au 2nd semestre 2020. Dans le contexte actuel, le Groupe entend maintenir pour l’année le niveau de croissance observé à fin septembre.

Le Groupe entend par ailleurs accélérer le déploiement de ses nouvelles solutions pour accompagner tous les métiers du monde médical : pharmacies, EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP, GHT, Hôpitaux mais également médecine de ville.

Enfin, la trésorerie brute disponible du Groupe lui permet de se positionner très favorablement pour saisir des opportunités de marché face aux enjeux de demain.

Fort de son expérience du premier confinement et conformément à la volonté du Gouvernement de maintenir au maximum le niveau d’activité économique du pays, le Groupe Pharmagest prévoit un impact limité de cette nouvelle phase de confinement. Dans les conditions actuelles de ce confinement, le Groupe n’enregistre aucun retard ni report de ses prises de commandes.

Le Groupe Pharmagest reste confiant dans l’atteinte de ses objectifs annuels tant en termes de chiffre d’affaires qu’en termes de résultat.

Calendrier financier

- Publication du chiffre d’affaires annuel 2020 : le 4 février 2021 (après bourse).

