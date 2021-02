PHARMAGEST INTERACTIVE : LANCE UN SERVICE DE RDV DE VACCINATION COVID  POUR SES CLIENTS PHARMACIENS

Villers-lès-Nancy, le 01 février 2021 - 18h 30 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

PROCHAINE VACCINATION COVID EN PHARMACIE

LE GROUPE PHARMAGEST LANCE

UN SERVICE DE RDV DE VACCINATION COVID

POUR SES CLIENTS PHARMACIENS

Le Groupe Pharmagest anticipe le prochain accord ministériel qui autorisera les pharmaciens à vacciner.



Lancement pour les pharmaciens de PandaLab agenda, un service gratuit et intégré au LGPI pour gérer les prises de RDV de vaccination COVID.



Pour les patients : lancement de l’application PandaLab Ma Santé, une application gratuite de prise de RDV de vaccination en pharmacie, disponible sur Iphone et smartphone Android dès le 1er mars 2021.

Accompagner les pharmacies pour qu’elles soient prêtes

Les pharmaciens se tiennent prêts pour participer à la campagne de vaccination et procéder eux-mêmes à l'acte d'injection.

Précédant l’autorisation ministérielle à compter de laquelle le grand public pourra se rendre en pharmacie pour se faire vacciner, le Groupe Pharmagest lance ce jour auprès des pharmaciens un service professionnel de gestion des RDV de vaccination COVID en pharmacie : PandaLab agenda.

Un service pensé pour permettre aux pharmaciens d’optimiser leur planning et leurs ressources

PandaLab agenda permet aux pharmaciens de prendre facilement les rendez-vous au comptoir et d’éviter les ressaisies fastidieuses des informations patients.

Intégré au LGPI, accessible sur tous les postes de la pharmacie de la prise de rendez-vous à la facturation, PandaLab agenda facilite l’identification du patient éligible grâce aux notifications de son LGPI, et simplifie la saisie des informations patient, étape chronophage et fastidieuse pour le pharmacien et son équipe.

D’autres services seront intégrés dans les prochains mois à PandaLab agenda tels que l’envoi de photo d’ordonnance par les patients pour la préparation de l’ordonnance et des commandes, le rappel de prises et de renouvellement d’ordonnance, la notification des promis, des fiches conseils,…

Un service hautement sécurisé

Ce service est hautement sécurisé puisqu’hébergé en France sur les serveurs HDS du Groupe Pharmagest (Hébergement de Données de Santé). Lors de la facturation, il permet la traçabilité jusqu’au patient et la gestion des numéros de lots.

Un accompagnement pour faciliter la mise en place de la vaccination en pharmacie

Afin d’aider les pharmaciens à conseiller et accompagner leurs patients dans cette démarche, le Groupe Pharmagest propose un kit de communication complet en officine (affiches, flyers, vitrophanie) et des packs SMS pour des envois groupés aux patients de l’officine.

Un service gratuit pour les pharmaciens

PandaLab agenda, réservé aux clients du Groupe Pharmagest équipés du LGPI, est gratuit pour la campagne 2021 de vaccination COVID. Il est également offert à la patientèle.

A compter du 1er janvier 2022, ce service « vaccination » sera facturé aux pharmaciens au prix de 10€/mois, tout type de vaccin confondu. L’application restera gratuite pour la patientèle.

Une application pour permettre aux patients de prendre RDV facilement, en ligne, depuis un smartphone

PandaLab agenda est assorti d’une application grand public, PandaLab Ma Santé.

Elle permet à tout patient de prendre son RDV de vaccination COVID dans la pharmacie de son choix proposant ce service, la plus proche de chez lui. L’application PandaLab Ma Santé est gratuite et sera téléchargeable dès le 1er mars 2021 sur l’App Store et Google Play.

Le rôle central des pharmaciens dans la campagne de vaccination

Le réseau des pharmaciens français a prouvé, avec la grippe saisonnière, sa capacite à vacciner en pharmacie. A l’instar de ce succès, du rôle actif qu’ils jouent déjà en livrant les vaccins COVID aux EHPAD, et forts d’une capacité de vaccination de 400 000 personnes par jour, les pharmaciens se tiennent prêts à vacciner le grand public contre la COVID-19.

Denis SUPPLISSON, Directeur Général Délégué et Directeur de la Division Solutions Pharmacie Europe du Groupe Pharmagest, précise : « Grâce à leurs compétences vaccinales, les pharmaciens vont pouvoir concrétiser une nouvelle fois leur rôle d’acteur central de santé publique grâce à la grande proximité qu’ils ont avec leurs patients, que ce soit pour l’orientation, l’information, la vaccination elle-même et le suivi des patients. Nos 9.800 clients sont prêts à contribuer à cette campagne de vaccination, inédite par son ampleur. Avec le développement de cette nouvelle offre, nous sommes sur le pont à leurs côtés pour leur permettre de le faire facilement, rapidement et efficacement ».

A propos du Groupe Pharmagest :

Avec plus de 1.100 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2019 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré au label European Rising Tech.

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only et au dispositif PEA-PME.

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook





CONTACTS

Relations Presse :

FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr





Pièce jointe