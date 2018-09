PHARMAGEST INTERACTIVE : Partenariat avec le Groupe KORIAN

Villers-lès-Nancy, le 12 septembre 2018 - 18 :00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

PARTENARIAT ENTRE LE GROUPE PHARMAGEST

ET LE GROUPE KORIAN

Le Groupe PHARMAGEST (Euronext Paris - B - FR0012882389) et le Groupe KORIAN (Euronext Paris - A - FR0010386334), première entreprise européenne d'accompagnement et de soins dédiés aux seniors, annoncent la conclusion d'un partenariat pour co-créer une offre innovante multi-services à destination des personnes fragiles à domicile et en EHPAD.

Avec ce partenariat d'envergure, le Groupe Pharmagest assoit sa position d'acteur de référence en solutions technologiques innovantes de téléassistance.

Objectif : co-développement d'une plateforme d'objet connectés au domicile , permettant d'offrir aux personnes âgées en perte d'autonomie un service innovant de prévention, de téléassistance, de lien social leur permettant de rester le plus longtemps possible au domicile.

Partenariat autour de l'offre CareLib du Groupe Pharmagest (présentée au CES 2018 de Las Vegas ) & Co-construction d'une Box Korian powered by CareLib qui sera distribuée en marque blanche par Korian.

Cibles : base de clients Korian en France en prolongement d'un séjour en SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) ou EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) du réseau Korian.

Des perspectives significatives pour le Groupe Pharmagest sur son offre de technologies innovantes à destination des acteurs de l'hébergement des séniors s'inscrivant dans une stratégie d'accompagnement au bien vieillir de leur client et du secteur porteur de la télésurveillance innovante et multi services des seniors.

***

Le Groupe Pharmagest assoit sa position d'acteur de référence en solutions innovantes facilitant l'assistance à l'autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées

Le Groupe Pharmagest, à travers sa Division Solutions e-Santé, affiche un fort engagement dans la recherche de solutions innovantes facilitant l'assistance à l'autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées. Ses investissements, tant sur le plan humain qu'industriel, en font l'un des acteurs de référence en France dans ce domaine.

Ce partenariat avec Korian, qui gère le premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d'hospitalisation à domicile, est une véritable consécration pour le Groupe Pharmagest dans son positionnement au coeur de la filière industrielle de la Silver Economie et permet à son offre CareLib de démontrer concrètement la digitalisation de la santé à domicile.

CareLib : offre technologique multi-services innovante et performante pour le domicile ou en EHPAD

Offre innovante multi-services à destination des personnes âgées et des personnes fragiles, l'offre CareLib est une solution de précision qui s'appuie sur des technologies matérielles et logicielles (capteurs, systèmes experts bayésiens d'Intelligence Artificielle) de dernière génération capables d'apprendre les habitudes de vie pour en déduire des incohérences qui peuvent potentiellement révéler l'apparition d'une fragilité.

La solution assure un suivi personnalisé et améliore la coordination des intervenants, que ce soit à leur domicile ou en maison de retraite, médicalisée ou non. Elle permet de maintenir le lien avec la famille et les aidants grâce à sa connexion à un réseau social dédié.

CareLib est une solution émanant du projet « 36 mois de plus à domicile » développé par le Groupe Pharmagest avec le soutien du Conseil Régional Grand Est et du FEDER (Fonds Européens de Développement Régional).

PHARMAGEST/ KORIAN : un partenariat significatif

Près de quatre ans de R&D, la performance du procédé et le savoir-faire en téléassistance et en Observance du Groupe Pharmagest ont convaincu le groupe Korian de choisir sa solution CareLib, seule capable à ce jour de répondre aux besoins de leurs offres de services déployées sur leur réseau français et européen.

Les deux groupes ont ainsi signé un accord de partenariat non exclusif consistant à proposer la solution CareLib développée par Pharmagest, aux personnes âgées fragiles ou en risque de perte d'autonomie, en prolongement de leur séjour en structures de soins de suite et de réadaptation du groupe Korian ainsi qu'à celles séjournant dans une maison de retraite médicalisée du groupe Korian.

Dans le cadre de ce contrat, il est également prévu la co-construction d'une Box Korian powered by CareLib. Ce nouveau service sera proposé et distribué par Korian en marque blanche.

Avec ce partenariat, le Groupe Korian apporte sa connaissance métier, son expertise santé, son portefeuille clients, son réseau de professionnels et sa présence territoriale au travers de ses cliniques et maisons médicalisées. Le Groupe Pharmagest, apporte son expertise IT, e-Santé, sa capacité R&D et son réseau de pharmaciens.

De la téléassistance innovante à l'autonomie connectée, à domicile ou en maisons de retraite médicalisées : des compétences techniques indispensables de plus en plus plébiscitées par les professionnels du secteur

Le Groupe Pharmagest affiche depuis plusieurs années un fort engagement dans la recherche de solutions innovantes facilitant l'assistance à l'autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées. Ses investissements, tant sur le plan humain qu'industriel, font du Groupe PHARMAGEST l'un des acteurs de référence en France du domaine.

De plus, les opportunités technologiques et la volonté des acteurs du secteur d'enrichir leurs services en accompagnant leurs clients dans le bien vieillir entrent en résonnance avec l'évolution des politiques de santé publique visant à réduire, de manière générale, les fréquences et les durées d'hospitalisation et à valoriser une réelle individualisation des prises en charge et des soins.

Parallèlement, la population des seniors est fortement sous-équipée en dispositif de téléassistance (797.000 personnes et 11,9% des 75 ans et plus sont équipés de la téléassistance en France - Source : Frédéric Serrière Consulting - étude « Boomers 2016 »), et seulement 6% du parc des logements est aujourd'hui adapté aux personnes de plus de 65 ans (sources : Rapport ANAH et CNAV 2013).

Dans ce contexte, la téléassistance, bénéficiant d'opportunités technologiques nouvelles, prétend d'ores et déjà à des développements ambitieux : nouvelles missions et nouveaux services, nouvelles catégories de population...

Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d'Administration du Groupe Pharmagest, explique : « le choix du premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées de retenir la solution de Pharmagest marque une étape majeure dans le développement de la technologie de téléassistance que nous développons. Au travers de ce partenariat avec Korian, qui apportera sa connaissance métier et son expertise santé, nous sommes convaincus de porter notre solution à une échelle beaucoup plus large, compatible avec les exigences techniques des grands acteurs français et européens du marché des seniors. Cette collaboration ouvre un nouveau champ commercial et de services pour toutes nos technologies et nos récents investissements. Nous sommes très heureux de l'avoir initié avec Korian ». Pour Sophie BOISSARD, Directrice Générale de Korian : « Nous sommes les premiers de notre secteur en France à oser le pari du digital à domicile, avec notamment ce service de téléassistance. Ce projet constitue une étape importante dans l'enrichissement de notre offre, pour accompagner nos clients dans leur parcours de soin.

Cette collaboration avec le Groupe Pharmagest, et leur solution CareLib, est la composante d'un dispositif stratégique global d'accompagnement au bien vieillir avec des services à forte valeur ajoutée ».

Calendrier financier Pharmagest Interactive :

- Publication des résultats semestriels le 21 septembre 2018.

- Publication du chiffre d'affaires du T3 2018 le 14 novembre 2018.

A propos du Groupe Pharmagest - Le Groupe Pharmagest est le leader français de l'informatique officinale avec plus de 42% de parts de marché. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s'articule autour d'un coeur de métier : l'innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des patients et des professionnels de santé, notamment l'accompagnement du pharmacien dans le suivi de l'observance ; 2/ les domaines technologiques capables d'améliorer l'efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés : informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes..

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

www.pharmagest.com

Coté sur Euronext Paris(TM) - Compartiment B - ISIN : FR 0012882389 - Reuters : PHA.PA - Bloomberg : - PMGI FP

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

CONTACTS Directeur des opérations e-Santé Pharmagest

Erwan SALQUE

Tel : 03 83 15 93 27 - erwan.salque@lacooperativewelcoop.com Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 - jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com Relations Presse :

FIN'EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: PHARMAGEST INTERACTIVE via Globenewswire