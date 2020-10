PHARMAGEST INTERACTIVE : RÉSULTAT DU VOTE DES RÉSOLUTIONS AGE DU 25 SEPTEMBRE 2020

Villers-lès-Nancy, le 8 octobre 2020 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES

A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2020

Nombre d’actions composant le capital social : 15 174 125

Nombre d’actions exclues du droit de vote : 115 791

Nombre d’actions, ayant droit de vote, possédées par les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 12 568 545

Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prise sur le fondement de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19, prolongée jusqu’au 30 novembre 2020 par le décret n°2020-925 du 29 juillet 2020 prorogeant la durée d’application de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n°2020-629 du 25 mai 2020, les modalités d’organisation et de participation des actionnaires à l’Assemblée Générale Extraordinaire ont été adaptées.

L'Assemblée Générale Extraordinaire s’est réunie comme prévu à huis clos le vendredi 25 septembre 2020 à 17 heures 30 au siège de la Société et a donné au Conseil d’Administration l’autorisation de consentir des options d’achat d’actions. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :





Résolutions



Résultats des Votes PREMIERE RESOLUTION

Autorisation au Conseil de consentir des options d’achat d’actions Résolution adoptée par :



11 081 339 voix pour

1 487 206 voix contre

0 abstention DEUXIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour les formalités Résolution adoptée par :



12 568 120 voix pour

425 voix contre

0 abstention

Calendrier financier

Participation au MidCap Event à Paris les 19 et 20 octobre 2020.

Publication du chiffre d’affaires du T3 2020 le 18 novembre 2020 (après bourse).

Publication du chiffre d’affaires annuel 2020 le 4 février 2021 (après bourse).

A propos du Groupe Pharmagest :

Avec plus de 1.100 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

Les actions PHARMAGEST sont éligibles PEA-PME.

Le Groupe est inclus dans le Gaïa-INDEX 2019, l’indice des valeurs moyennes responsables, et a récemment intégré le label

« European Rising Tech » qui récompense les PME technologiques les plus performantes sur les marchés d’Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris.

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook





