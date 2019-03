PHARMAGEST INTERACTIVE : RESULTATS 2018

Villers-lès-Nancy, le 29 mars 2019 - 18h30 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS 2018

Chiffre d'affaires : + 14,5% à 148,48 M€ Une année 2018 riche en croissance tant externe qu'organique : Téléconsultation, téléassistance, implantation en Italie, partenariats industriels structurants .



Solide progression des résultats Résultat Opérationnel : + 13,4% à 38,89 M€ Résultat Net 2018 : + 12,7% à 27,04 M€ Forte augmentation de la trésorerie nette + 29,9%, à 94,42 M€



Dividende proposé au titre de l'exercice 2018 : 0,85€ par action



2019 sera consacrée au développement de solutions innovantes centrées sur le patient



Projet de prise de participation au capital de la société Pharmathek

M€ Déc 2018 Déc 2017* Variation Chiffre d'affaires 148,48 129,67 + 14,5% Résultat Opérationnel 38,89 34,30 + 13,4% Résultat Net 27,04 24,00 + 12,7% Résultat Net Part du Groupe 25,43 22,91 + 11% Résultat de base par action (en €) 1,70 1,53 + 11%

* en pro-forma suivant la norme IFRS 15

Le Conseil d'Administration s'est réuni ce 29 mars 2019 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT et en présence des Commissaires aux Comptes. Il a examiné et arrêté les comptes de l'exercice 2018. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel.

Principaux éléments des comptes consolidés

Le Groupe Pharmagest affiche à nouveau une forte croissance de son chiffre d'affaires annuel. L'exercice 2018 enregistre ainsi une activité de 148,48 M€ en progression de 14,51% par rapport au 31 décembre 2017. En proforma (hors acquisition du Groupe MACROSOFT en Italie), la progression serait de 8,3% dont une accélération sur le 2nd semestre 2018 avec +10,55%.

Le Résultat Opérationnel de 38,89 M€ est en hausse de 13,4% par rapport à 2017.

Résultat Opérationnel de la Division Solutions Pharmacie Europe = 27,14 M€ soit 70% du résultat opérationnel consolidé du Groupe. L'année 2018 est marquée par le renforcement des équipes commerciales ainsi que la confirmation du développement à l'international qui viennent "booster" le résultat opérationnel de cette Division.

Résultat Opérationnel de la Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux = 8,58 M€ soit 22% du résultat opérationnel consolidé du Groupe. Après l'intégration et l'optimisation des synergies entre les activités de MALTA INFORMATIQUE, DICSIT INFORMATIQUE et AXIGATE, le positionnement stratégique de cette Division dans le prisme ville-hôpital se confirme : la couverture fonctionnelle et opérationnelle de son offre de services à forte valeur ajoutée évolue favorablement.

Résultat Opérationnel des Divisions Solutions e-Santé et Fintech = 3,17 M€ soit 8% du résultat opérationnel consolidé du Groupe. Après une année d'investissements, cette Division est en phase de lancement de ses offres.

Le Résultat Net augmente de 12,7% à 27,04 M€ comparé aux 24,00 M€ de 2017.

Le Résultat de base par action de 1,70€ croît de 11% (1,53€ en 2017).

Pharmagest Interactive proposera à l'Assemblée Générale Annuelle du 27 juin 2019 le versement d'un dividende brut de 0,85€.

La trésorerie nette se situe à 94,42 M€ au 31 décembre 2018 (y compris les titres disponibles à la vente et autres placements) en augmentation de 29,9%.

Les capitaux propres de l'ensemble consolidé s'élèvent à 117,05 M€ au 31 décembre 2018 contre 104,92 M€ à fin 2017.

Faits marquants 2018



Conformément à ses ambitions de construction d'un écosystème global dédié , le Groupe Pharmagest a continué de développer des briques technologiques supplémentaires pour toucher de nouveaux utilisateurs. Ainsi, sa filiale Malta Informatique a confirmé le lancement d'une solution innovante de téléconsultation pour EHPAD : une solution efficace à la désertification médicale qui vise l'amélioration de la continuité des soins et facilite la communication entre le patient et son entourage (médical et familial).



Après les acquisitions anglo-saxonnes de Caremeds et Multimeds, le Groupe Pharmagest a poursuivi son déploiement en Europe et s'est implanté en Italie.

Le Groupe Pharmagest a annoncé sa prise de participation majoritaire dans le capital de la société italienne Macrosoft Holding (60% en 03.2018 - participation portée à 79% en 10.2018). La nouvelle entité, filiale de la Division Solutions Pharmacie Europe, s'appelle Pharmagest Italia.

Leader italien de l'équipement informatique et de services à destination des grossistes-répartiteurs en pharmacie, Macrosoft développe également SOPHIA, une offre logicielle innovante destinée aux officines italiennes, l'équivalent du LGPI Global Services® du Groupe Pharmagest. Le démarrage de cette nouvelle offre est très prometteur puisqu'en quelques mois, Pharmagest Italia équipe plus de 40 pharmacies avec ce nouveau logiciel sur le marché italien.

Enfin, le Groupe Pharmagest a choisi d'ouvrir sa plateforme de santé et de se constituer un véritable portefeuille de collaborations partenariales structurantes :

avec le Groupe Korian (qui gère le premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d'hospitalisation à domicile), le Groupe Pharmagest propose une offre innovante multi-services à destination des personnes fragiles à domicile et en EHPAD ;

le Groupe Pharmagest s'engage auprès du CHRU de Nancy pour la mise en place de la télésurveillance de ses patients atteints d'insuffisance rénale chronique via sa solution eNephro, premier dispositif médical de télésurveillance à être remboursé par la Sécurité Sociale sur le suivi des dialyses en UAD, en UMD et greffes ;

le Groupe Pharmagest associe son expertise logicielle à celle de Cegedim pour proposer un système d'informations de santé fiable et sécurisé, assurer l'interopérabilité pour tous les professionnels de santé, en ville comme à l'hôpital, et contribuer à l'efficience du parcours de soins en France et à l'amélioration de la prise en charge des patients.





Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

En janvier 2019, le Groupe Pharmagest a annoncé sa prise de participation au capital d'EMBLEEMA, start-up franco-américaine spécialisée dans le partage de données de santé via la technologie Blockchain. Cette opération s'inscrit dans la stratégie du Groupe de développement de solutions innovantes centrées sur le patient.

A noter le récent partenariat stratégique d'Embleema avec le centre européen de lutte contre le cancer, Gustave Roussy qui va permettre d'intégrer cette infrastructure de consolidation et d'échanges des données à ses opérations pour que les patients de l'Institut puissent disposer de leurs données et décider à tout moment de leur utilisation. Embleema a également noué des partenariats avec les laboratoires Servier et Pierre Fabre.





Perspectives 2019

Après une année 2018 riche en croissance tant organique qu'externe, le Groupe Pharmagest est en mesure aujourd'hui de proposer à l'ensemble des professionnels de santé, des solutions technologiques innovantes, fiables et sécurisées, pour administrer et gérer chaque étape du parcours du patient.

Le Groupe Pharmagest aborde avec confiance l'exercice 2019 : les tendances sur l'ensemble des activités du Groupe sont bonnes et les partenariats stratégiques annoncés en 2018 avec les groupes Korian et Cegedim soutiendront ces perspectives prometteuses.

Le Groupe Pharmagest poursuivra par ailleurs ses investissements dans le développement de nouveaux produits et services.

Le Groupe Pharmagest prévoit également d'accélérer la construction de sa plateforme Données Patients en Europe, capable de relier l'ensemble des professionnels de santé. Grâce à sa récente prise de participation au capital d'Embleema, le Groupe peut désormais s'appuyer sur la technologie Blockchain pour développer de nouvelles offres et permettre aux patients de récupérer le contrôle de leurs données médicales, de les partager sciemment, en toute transparence et sécurité, et de contribuer ainsi à la recherche médicale.

Projet de prise de participation au capital de Pharmathek



Pharmagest annonce le projet de rapprochement avec Pharmathek, entreprise italienne spécialisée dans le développement, la fabrication et l'installation de robots adaptés à toutes les pharmacies.

Le Groupe Pharmagest et la société Pharmathek ont conclu le 26 mars 2019 un protocole d'accord au terme duquel le Groupe Pharmagest entend céder 100% de sa filiale Intecum à Pharmathek et parallèlement, souscrire à une augmentation de capital qui portera sa participation au capital de Pharmathek à hauteur de 49%.

Grâce à cette opération, le Groupe Pharmagest va renforcer son portefeuille d'offres et d'activités dans la robotisation et l'automatisation des officines, consolider sa position en Europe, et accélérer son développement en Italie. Le Groupe Pharmagest va ainsi participer activement au déploiement de Pharmathek en France, en Belgique et au Luxembourg. Pharmathek déploie par ailleurs une stratégie de développement ambitieuse en Allemagne et Espagne.

L'offre de Pharmathek, qui s'adresse aux moyennes et grandes pharmacies, est complémentaire à l'offre d'Intecum, filiale de Pharmagest, qui commercialise le robot d'officine SELLEN, à destination des petites officines. Le Groupe Pharmagest dispose désormais d'un pôle robotique complet pour toutes les tailles de pharmacies en France et en Europe.

La réalisation de l'opération est prévue avant la fin du 1er semestre 2019 et fera l'objet d'une communication dédiée.

Prochains rendez-vous

Fin avril 2019 : Mise à disposition du Document de Référence 2018 16 mai 2019 : Communiqué Chiffre d'Affaires 1 er trimestre 2019 27 juin 2019 : Assemblée Générale Annuelle



A propos du Groupe PHARMAGEST :

Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l'informatique officinale avec plus de 44% de parts de marché. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe PHARMAGEST s'articule autour d'un coeur de métier : l'innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, notamment l'accompagnement du pharmacien dans le suivi de l'observance ; 2/ les domaines technologiques capables d'améliorer l'efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe PHARMAGEST a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes...

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris(TM) - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 - Reuters : PHA.PA - Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l'actualité du Groupe PHARMAGEST sur www.pharmagest.com

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook

CONTACTS Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 - jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com Relations Presse :

FIN'EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: PHARMAGEST INTERACTIVE via Globenewswire