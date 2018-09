PHARMAGEST INTERACTIVE : Résultat net du 1er semestre 2018 en progression de 13,3 %

Villers-lès-Nancy, le 21 septembre 2018 - 19h00 (CET)

M€ S1 2018 S1 2017* Var. Chiffre d'Affaires 72,15 63,27 + 14,0 % Résultat Opérationnel 17,37 16,29 + 6,6 % Résultat Net 12,15 10,72 + 13,3 % Résultat Net Part du Groupe 11,41 10,23 + 11,5 % Résultat de Base par Action (en €) 0,76 0,68 + 11,6 %

* en pro-forma IFRS 15

Le Conseil d'Administration de PHARMAGEST INTERACTIVE, réuni en séance le 21 septembre 2018 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT, a examiné et arrêté les comptes du 1er semestre 2018. Les comptes consolidés semestriels ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

Progression des résultats au 30 juin 2018

Le Groupe Pharmagest affiche de belles performances sur ce 1er semestre 2018. Chacune des 4 Divisions participe au développement global du groupe. Précisément, les dernières sociétés intégrées contribuent de façon significative aux résultats et confirment toute la pertinence de ces acquisitions au regard de la stratégie "Patient Centré" soutenue par le Groupe depuis plus de 5 ans.

Le Chiffre d'Affaires du Groupe Pharmagest est en progression de 14% à 72,15 M€ par rapport au 1er semestre 2017.

Le Résultat Opérationnel du Groupe ressort en hausse de 6,6% à 17,37 M€ au 30 juin 2018.

Résultat Opérationnel de la Division Solutions Pharmacie Europe à 12,19 M€ (+ 2,71%). Cette croissance modérée sur le 1er semestre s'explique par l'impact de coûts ponctuels notamment liés aux croissances externes.

Résultat Opérationnel de la Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux à 3,55 M€ en progression de 27,3%.

Résultat Opérationnel des Divisions Solutions e-Santé et Fintech à 1,62 M€, étale par rapport à 2017, lié au coût de lancement des nouveaux produits (Noviacare, CareLib et solutions Observance) dont la commercialisation débutera au 1er trimestre 2019.

Le Résultat Net s'établit à 12,15 M€ (+ 13,3%) et le Résultat Net Part du Groupe à

11,41 M€ (+ 11,5%).

Au 30 juin 2018, le Résultat de Base par Action s'élève à 0,76 € contre 0,68 € au 30 juin 2017.

A périmètre constant (hors acquisition CAREMEDS, MULTIMEDS, AXIGATE, et PHARMAGEST ITALIA)

Le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 67,03 M€ soit une progression de 6% et un ROP à 16,38 M€ en légère progression de 0,7%. Cette croissance modérée tient compte de coûts non récurrents et d'embauches de commerciaux qui produiront leurs effets sur le 2nd semestre 2018.

Principaux éléments du bilan consolidé

La position de trésorerie nette disponible du Groupe PHARMAGEST au 30 juin 2018 est en progression s'affichant à 95,78 M€ comparée à 69,63 M€ à la fin du 1er semestre 2017.



Les capitaux propres, Part du Groupe, au 30 juin 2018 s'élèvent à 98 M€.

Faits marquants du 1er semestre 2018

La Division Solutions Pharmacie Europe affiche de belles performances sur le 1 er semestre 2018 (chiffre d'affaires à 56,26 M€) : le niveau des ventes d'équipement aux officines continue de progresser au sein du Pôle Pharmacie France (porté par le succès de nouveaux produits et le renforcement de la dynamique commerciale). Le Pôle Pharmacie Belgique-Luxembourg poursuit, suivant un rythme soutenu, le déploiement de son logiciel SABCO Ultimate ® auprès des pharmacies et parapharmacies des groupements MULTIPHARMA et COOP. Et il faut également relever la contribution significative du Pôle Pharmacie Italie avec l'intégration à compter du 01/04/2018 de PHARMAGEST ITALIA (+ 2,3 M€ de chiffre d'affaires) ;



La Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux est significativement dynamisée depuis l'intégration d'AXIGATE, acteur majeur du secteur des Systèmes d'Information de Santé en milieu hospitalier. Cette Division conserve une bonne visibilité sur l'avenir avec un chiffre d'affaires récurrent en progression de 22,5% au 1 er semestre 2018 ;



Toutes les activités de la Division Solutions e-Santé (Communication digitale à l'officine, Télésurveillance, Observance, Personnes fragiles) participent au développement global de la Division, qui affiche un chiffre d'affaires au 30 juin 2018 de 6,15 M€ (+ 8,5%). Ce 1 er semestre 2018 est marqué par la structuration de la force commerciale et la préparation des lancements des solutions innovantes pour les personnes fragiles et de télésurveillance ;



La Division Fintech affiche de belles performances sur le 1er semestre 2018. En fin de S1 2018, cette Division affiche une croissance structurelle de près de 40% de son volume d'activités.



Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Conclusion d'un partenariat avec le Groupe Korian pour co-créer une offre innovante multi-services à destination des personnes fragiles à domicile et en EHPAD. Les perspectives liées à ce type de partenariat sont significatives pour le Groupe Pharmagest car son offre de technologies innovantes à destination des acteurs de l'hébergement des seniors s'inscrit dans une stratégie d'accompagnement au bien vieillir de leurs clients et plus globalement du secteur porteur de la télésurveillance innovante et multi-services des seniors.



La solution de télésurveillance de l'Insuffisance Rénale Chronique, eNephro, développée depuis 2013 par la filiale DIATELIC, est éligible au programme ETAPES et est par conséquent remboursée par la sécurité sociale pour ses modules de suivi de patients dialysés en Unité Autonome de Dialyse (UAD), en Unité de Dialyse Médicalisée (UDM) et en post greffe. Parallèlement, le Groupe a annoncé un partenariat avec le CHRU de Nancy autour de cette solution technologique innovante.

Perspectives pour le 2nd semestre 2018



Le Groupe Pharmagest est confiant quant au maintien du niveau de croissance soutenue de ses activités et anticipe une amélioration significative de son ROP, compte-tenu du caractère non récurrent de frais constatés sur le 1er semestre, de la contribution attendue des investissements marketing et commerciaux réalisés au S1 ainsi que de la part accrue du chiffre d'affaires à l'international.

Grâce à sa proposition d'un écosystème global dédié et le déploiement de sa plateforme de santé "patient centré" unique à ce jour, le Groupe Pharmagest confirme son positionnement comme un acteur structurant de la santé.

Désormais, le Groupe choisit d'ouvrir cette plateforme et de se constituer un véritable portefeuille de collaborations partenariales, à l'instar des récentes conventions conclues avec le groupe Korian et le CHRU de Nancy. En poursuivant cette ouverture, le Groupe Pharmagest a pour objectifs de développer ses parts de marché en Europe et de rentabiliser ses ventes et investissements.

Calendrier financier :

Participation à la journée thématique SFAF "le bien vieillir" : le 6 novembre 2018.

Publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2018 : le 14 novembre 2018.

Publication du chiffre d'affaires annuel 2018 : le 14 février 2019.

A propos du Groupe PHARMAGEST :

Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l'informatique officinale avec plus de 42% de parts de marché. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe PHARMAGEST s'articule autour d'un coeur de métier : l'innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, notamment l'accompagnement du pharmacien dans le suivi de l'observance ; 2/ les domaines technologiques capables d'améliorer l'efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe PHARMAGEST a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes...

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et FinTech.

Coté sur Euronext Paris(TM) - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 - Reuters : PHA.PA - Bloomberg : - PMGI FP

