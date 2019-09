PHARMAGEST INTERACTIVE : Résultats Semestriels 2019

Villers-lès-Nancy, le 20 septembre 2019 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats Semestriels 2019

Poursuite de la croissance : +6,55%.

Résultat net des activités poursuivies en progression : +8,50%.

Forte progression du RNPA : +19,55% du fait de la cession des titres INTECUM à la société PHARMATHEK (événement exceptionnel survenu en mai 2019).

Lancement de la commercialisation de la plateforme de santé avec l’AP-HM ( Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille ).

Perspectives de croissance et de rentabilité confirmées pour le 2nd semestre 2019.

M€ S1 2019 S1 2018 Var. Chiffre d’Affaires 76,88 72,15 + 6,55 % Résultat Opérationnel 18,65 17,37 + 7,40 % Résultat Net 14,59 12,15 + 20,05 % Résultat Net Part du Groupe 13,70 11,41 + 20,06 % Résultat de Base par Action (en €) 0,91 0,76 + 19,55 %

Le Conseil d’Administration de PHARMAGEST INTERACTIVE, réuni en séance le 20 septembre 2019 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT, a examiné et arrêté les comptes du 1er semestre 2019. Les comptes consolidés semestriels ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

Progression des résultats au 30 juin 2019

Le Chiffre d’Affaires est en progression de 6,55% à 76,88 M€ par rapport au 1er semestre 2018. A périmètre constant (hors acquisition du Groupe Macrosoft en Italie), le Groupe Pharmagest affiche un chiffre d’affaires de 74,68 M€ soit une progression de 3,50% par rapport au 1er semestre 2018.

Le Résultat Opérationnel du Groupe ressort en hausse de 7,40% à 18,65 M€ au 30 juin 2019.

Résultat Opérationnel de la Division Solutions Pharmacie Europe à 12,93 M€ en progression de 6,1%. L’activité du Pôle Pharmacie Italie est comptabilisée pour les 6 mois comparativement aux 3 mois du 1 er semestre 2018 suivant l’intégration du Groupe Macrosoft au 01.04.2018.

en progression de 6,1%. L’activité du Pôle Pharmacie Italie est comptabilisée pour les 6 mois comparativement aux 3 mois du 1 semestre 2018 suivant l’intégration du Groupe Macrosoft au 01.04.2018. Résultat Opérationnel de la Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux à 3,45 M€ en léger retrait de 2,8%. Le recul observé provient de l’activité d’AXIGATE pour les Hôpitaux qui pâtit des processus très longs des décisions administratives, ralentissant le développement des affaires.

en léger retrait de 2,8%. Le recul observé provient de l’activité d’AXIGATE pour les Hôpitaux qui pâtit des processus très longs des décisions administratives, ralentissant le développement des affaires. Résultat Opérationnel des Divisions Solutions e-Santé et Fintech à 2,27 M€ en progression de 40,1% malgré la mauvaise performance du ROP de la Fintech.

Le Résultat Net s’établit à 14,59 M€ (+20,05%) et le Résultat Net Part du Groupe à

13,70 M€ (+20,06%). Au 30 juin 2019, le Résultat de Base par Action s’élève à 0,91 € contre 0,76 € au 30 juin 2018 (+19,55%).

La cession de 100% des titres de la filiale INTECUM à la société PHARMATHEK est venue "booster" le résultat net et le bénéfice par action. Indépendamment de cet événement exceptionnel, le résultat net des activités poursuivies affiche une progression de +8,50%.

· Principaux éléments du bilan consolidé

La position de la trésorerie brute disponible du Groupe Pharmagest au 30 juin 2019 est en progression s’affichant à 104,86 M€ comparée à 95,78 M€ à la fin du 1er semestre 2018.



Les capitaux propres, Part du Groupe, au 30 juin 2019 s’élèvent à 115 M€.

· Faits marquants du 1er semestre 2019

·En janvier 2019, le Groupe Pharmagest a annoncé sa prise de participation au capital d’Embleema, start-up franco-américaine spécialisée dans le partage de données de santé via la technologie Blockchain. Cette opération s'inscrit dans la stratégie du Groupe de développement de solutions innovantes centrées sur le patient. Les derniers partenariats d’Embleema avec le centre européen de lutte contre le cancer, Gustave Roussy, et les laboratoires Servier et Pierre Fabre confirment la stratégie : mettre le patient au cœur du système de santé et le rendre acteur de sa santé.



·Le Groupe Pharmagest a finalisé sa prise de participation au capital de la société italienne PHARMATHEK. Leader de la robotisation des officines en Italie, PHARMATHEK développe, fabrique et installe des robots adaptés à toutes les pharmacies. PHARMATHEK est présent en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne, en Suisse et dans certains pays d’Amérique du Sud. Grâce à cette opération, le Groupe Pharmagest vient renforcer son portefeuille d’offres et d’activités dans la robotisation des officines, consolider sa position en Europe, et accélérer son développement en Italie.

· Perspectives pour le 2nd semestre 2019



Après plusieurs années de développement, la commercialisation de la plateforme de santé du Groupe Pharmagest sera lancée début octobre sur Marseille. En effet, l’AP-HM (Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille) a décidé de s’appuyer sur l’expertise des éditeurs de logiciels AXIGATE, PHARMAGEST, MALTA, DICSIT et CEGEDIM, avec pour seul objectif : la coordination du parcours de santé Ville-Hôpital.

La concrétisation technique de cette passerelle laisse envisager des perspectives de déploiement auprès d’autres centres hospitaliers de France, mais également auprès d’autres professionnels de santé (tels les infirmiers, les kinés,….). Cette innovation majeure de services s’inscrit dans les politiques d’amélioration de la qualité de prise en charge des patients, de leur domicile aux structures d’hébergement médico-sociales et sanitaires, lesquelles sont communes et intéressent tous les pays européens.

Enfin, le Groupe devrait continuer d’étendre son expertise métier à de nouveaux domaines qu’il ne couvrait pas encore. Le Groupe Pharmagest a d’ores et déjà identifié de nouvelles opportunités de développement de son activité dans l’informatisation des pôles, centres et maison de santé.

L’ensemble de ces éléments permet au Groupe Pharmagest de confirmer ses perspectives de croissance et de rentabilité pour l’ensemble de l’année 2019.

Calendrier financier

Participation au MidCap Event à Paris le lundi 14 octobre.

Publication du chiffre d’affaires du T3 2019 le 15 novembre 2019 (après bourse).

Publication du chiffre d’affaires annuel 2019 le 15 février 2020 (après bourse).





