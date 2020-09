PHARMAGEST INTERACTIVE : Résultats Semestriels 2020

Villers-lès-Nancy, le 25 septembre 2020 - 18h30 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats Semestriels 2020

Résilience du Business Model : Chiffre d’Affaires : + 1,4% à 77,93 M€. Résultat Opérationnel : + 8,4% à 20,73 M€.

Des opérations de croissance externe significatives sur le 1 er semestre qui ont permis d’améliorer le positionnement du Groupe.

Forte mobilisation des collaborateurs pour soutenir les professionnels de santé durant la crise.

Perspectives : Des opportunités de marché face aux enjeux de demain plus que jamais prometteuses pour le Groupe. Forte reprise de l’activité commerciale depuis début juin. Maintien des ambitions du Groupe sur le 2 nd semestre, en particulier de rentabilité.



M€ S1 2020 S1 2019 Variation Chiffre d’Affaires 77,93 76,88 + 1,4 % Résultat Opérationnel 20,73 18,65 + 8,4 % Résultat Net des Activités Poursuivies 13,50 13,18 * + 2,3 % Résultat Net 13,50 14,59 * - 7,5 %

* Le Groupe Pharmagest subit une altération ponctuelle de son Résultat Net des Activités Poursuivies en progression de 2,3% à 13,50 M€ du fait de la juste valeur de placements financiers à risque très faible sur le moyen terme ainsi que d’un effet de base lié à la cession de 100% des titres de la filiale INTECUM à la société PHARMATHEK. La neutralisation de ces événements exceptionnels amène à un RNAP et un RN en progression de 9,2% en ligne avec le ROP.

Ø Résultats au 30 juin 2020

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, le Groupe Pharmagest enregistre une progression de son Chiffre d’Affaires au 30 juin 2020 de 1,4% à 77,93 M€ par rapport au 1er semestre 2019, boosté par ses dernières acquisitions : SVEMU en Italie, I-MEDS en Allemagne, MALTA BELGIUM en Belgique, ICT et PANDALAB en France. A périmètre constant, le Chiffre d’Affaires est en retrait de 2,48%.

Le Résultat Opérationnel du Groupe ressort en hausse de 8,4% à 20,73 M€ au 30 juin 2020, confirmant la résilience de son modèle économique et la gestion optimisée du Groupe durant la crise.

Résultat Opérationnel de la Division Solutions Pharmacie Europe à 13,29 M€ en progression de 2,8%. La forte reprise des commandes du Pôle Pharmacie France enregistrée dès le mois de juin compense en partie le redémarrage plus lent des activités des Pôles Pharmacie Belux et Italie, ces pays étant toujours très impactés par la crise sanitaire.

en progression de 2,8%. La forte reprise des commandes du Pôle Pharmacie France enregistrée dès le mois de juin compense en partie le redémarrage plus lent des activités des Pôles Pharmacie Belux et Italie, ces pays étant toujours très impactés par la crise sanitaire. Résultat Opérationnel de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux à 4,33 M€ en forte progression de 25,5%. Dynamisée par l’intégration de MALTA BELGIUM et PANDALAB, cette Division profite également du développement de projets innovants en lien avec les autres Divisions du Groupe dans le cadre de la Passerelle Numérique de Santé.

en forte progression de 25,5%. Dynamisée par l’intégration de MALTA BELGIUM et PANDALAB, cette Division profite également du développement de projets innovants en lien avec les autres Divisions du Groupe dans le cadre de la Passerelle Numérique de Santé. Résultat Opérationnel des Divisions Solutions e-Santé et Fintech à 3,12 M€ en progression de 37,4% grâce à un effet mix produits favorable (récurrent e-Connect et projets Télémédecine). Ces Divisions poursuivent leurs investissements en R&D avec des ambitions à l’international (notamment pour NOVIACARE).

Le Résultat Net s’établit à 13,50 M€ (-7,5%) et le Résultat Net Part du Groupe à

12,63 M€ (-7,8%). Au 30 juin 2020, le Résultat de Base par Action s’élève à 0,84 € contre 0,91 € au 30 juin 2019 (-8%).



Ø Principaux éléments du bilan consolidé

La position de la trésorerie brute disponible du Groupe Pharmagest au 30 juin 2020 est en progression s’affichant à 97,59 M€ comparée à 104,86 M€ à la fin du 1er semestre 2019.



Les capitaux propres, Part du Groupe, au 30 juin 2020 s’élèvent à 126 M€.

Faits marquants du 1 er semestre 2020

Création de MALTA BELGIUM. La Division Solutions ESMS poursuit son développement en Europe et s’implante en Belgique en rachetant les activités d’édition de logiciels pour maisons de repos et établissements spécialisés de la société belge CARE SOLUTIONS. Cette opération lui ouvre les portes de plus de 630 maisons de repos en Belgique, sur les 1.540 maisons de retraite que compte le pays. Concomitamment à l’acquisition des activités de CARE SOLUTIONS, MALTA INFORMATIQUE signe un partenariat stratégique avec le groupe Colisée, 4 ème acteur européen d’accueil et de soins aux personnes âgées.

Prise de participation majoritaire au capital de la société PANDALAB. La Division Solutions ESMS renforce ainsi son offre pour une meilleure coordination des parcours patients grâce à cette plateforme multifonctionnelle associée à une messagerie sécurisée, confidentielle et instantanée entre les professionnels de santé. Cette solution est également porteuse de fortes synergies avec l’ensemble des activités du Groupe Pharmagest et permet une avancée significative de la stratégie du Groupe dans la construction de son écosystème unique en France et en Europe et le déploiement de sa Passerelle Numérique de Santé.





Acquisition de la société ASCA INFORMATIQUE. Avec cette opération, le Groupe Pharmagest et ASCA INFORMATIQUE deviennent leaders de l’étiquetage digital en officine en France. L’innovation des solutions proposées par ASCA INFORMATIQUE, son réseau territorial, l’expertise technique et la connaissance du pharmacien des équipes d’ASCA INFORMATIQUE viennent compléter l’offre et renforcer la stratégie de digitalisation du secteur officinal du Groupe Pharmagest.

AXIGATE retenu par la centrale d’achat du RESAH (Réseau des Acheteurs Hospitaliers) pour répondre aux besoins des GHT dans le suivi du parcours santé des patients. Acteur majeur du secteur des Systèmes d’Information de Santé (SIS) en milieu hospitalier, AXIGATE propose une solution innovante de Dossier Patient Informatisé répondant aux besoins des systèmes d’information multi-établissements et couvrant le parcours inter et intra-hospitalier du patient. AXIGATE réunit au sein de son système d’information, tous les acteurs de la santé : hôpitaux, GHT, EHPAD, HAD et SSIAD mais aussi médecine de ville.

Rachat par MALTA INFORMATIQUE des actions des minoritaires du Groupe ICT, portant sa participation à 100%. Cette opération permet l’accélération de l’intégration de cette filiale à l’organisation de la Division Solutions ESMS et vient renforcer le développement des synergies au sein du Groupe Pharmagest.

Les équipes de R&D du Groupe Pharmagest se classent 1 ères en France et se hissent au 59 ème rang mondial du Hash Code 2020. L’enjeu de cette prestigieuse compétition proposée par Google est de se mesurer à d’autres développeurs dans le monde entier, avec le même sujet, au même moment. Les équipes Pharmagest se sont ainsi démarquées en trouvant, en 4 heures seulement, une solution démontrant leurs compétences informatiques mais aussi leur créativité et la force du travail d’équipes pour résoudre des problèmes. Ces résultats viennent confirmer le classement CodinGame 2019 publié dans Forbes France en janvier 2020 suivant lequel le Groupe Pharmagest se classe 2 ème du Top 10 des entreprises françaises en matière de talents informatiques.

Le Groupe Pharmagest intègre le nouveau label d'Euronext European Rising Tech qui récompense les PME technologiques les plus performantes sur les marchés d’Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris. Le comité d’Euronext a identifié et reconnaît ainsi la solide performance de l’activité économique et boursière de PHARMAGEST.



Ø Evénements significatifs survenus depuis le 30 juin 2020



AXIGATE annonce la signature de 3 nouveaux hôpitaux :

GHT Armor : après avoir déployé les fondations du système d’information de territoire en novembre 2019 et démarré le service pilote en janvier 2020, le GHT Armor lance la généralisation du DPI AXIGATE dans les différents établissements du territoire. Le périmètre fonctionnel sera étendu dans les prochains mois avec le déploiement du circuit du médicament, du PMSI, du dossier obstétrique et des urgences.



après avoir déployé les fondations du système d’information de territoire en novembre 2019 et démarré le service pilote en janvier 2020, le GHT Armor lance la généralisation du DPI AXIGATE dans les différents établissements du territoire. Le périmètre fonctionnel sera étendu dans les prochains mois avec le déploiement du circuit du médicament, du PMSI, du dossier obstétrique et des urgences. CH Gisors et CH Andelys du GHT Eure-Seine : le CH de Gisors (464 lits d'hospitalisation) et le CH SAINT JACQUES à Andelys (230 lits spécialisés en moyen et long séjour) du GHT Eure-Seine ont choisi le DPI AXIGATE pour équiper la totalité des 7 hôpitaux du département autour de l’établissement Support d’Evreux



§ CH Arles : AXIGATE a été sélectionné par le CH d’Arles (650 lits d'hospitalisation) pour digitaliser ses processus de soins. Cette opération s’inscrit, après le CHU de Marseille (AP-HM) et le CH d’Aubagne, dans une trajectoire de DPI territorial au sein du GHT Hôpitaux de Provence.





Ø Perspectives pour le 2nd semestre 2020



Après une phase très active de reprise de son activité commerciale en juin, la dynamique perdure et permet d’anticiper un net rebond du chiffre d’affaires au 2nd semestre 2020. Le Groupe est ainsi confiant sur la poursuite de sa dynamique de croissance et de rentabilité pour le 2nd semestre.

La trésorerie brute disponible du Groupe Pharmagest lui permet par ailleurs de se positionner très favorablement pour saisir des opportunités de marché face aux enjeux de demain.



De même, le Groupe entend accélérer le déploiement de ses nouvelles solutions pour accompagner tous les métiers du monde médical : pharmacies, EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP, GHT, Hôpitaux mais également médecine de ville.

Enfin, porté par le développement de la Passerelle Numérique de Santé, le Groupe Pharmagest annonce ce jour la mise en place d’une nouvelle expérimentation, dénommée spécialement "Hub d’Interopérabilité", dans la Région Grand Est en partenariat avec le GIP PULSY et le CHRU de Nancy. Les solutions technologiques issues de ce programme doivent permettre de fluidifier les flux d’information entre les différents systèmes d’information métier des professionnels de santé libéraux, des établissements de santé et des coordinations de territoire en préambule à son déploiement régional. La signature de cette nouvelle coopération fera l’objet d’une communication dédiée dans les prochains jours.

Par cette opération, le Groupe Pharmagest renforce son positionnement d’acteur industriel innovant au service du système de santé, capable d’assurer la structuration et le déploiement des solutions technologiques indispensables aux évolutions de l’offre de soins et la coordination ville-hôpital telles que décrites dans le plan Ma Santé 2022 du Gouvernement.

A propos du Groupe Pharmagest :

Avec plus de 1.100 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être, le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

