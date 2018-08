PHARMAGEST INTERACTIVE : chiffre d'affaires S1 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Villers-lès-Nancy, le 2 août 2018 - 18h30 (CET)

Activité soutenue pour le Groupe Pharmagest au 1er semestre 2018 :

Chiffre d'affaires + 14,05%

Le Groupe maintient un bon niveau de croissance de ses activités : +14,05% au S1 2018 vs +13,38% au S1 2017.



Les dernières opérations de croissance externe (CAREMEDS-MULTIMEDS, AXIGATE, MACROSOFT HOLDING) soutiennent et contribuent au développement et déploiement des solutions innovantes proposées par le Groupe Pharmagest.



Le Groupe a appliqué la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » depuis le 1er janvier 2018. Toutes les données chiffrées présentées dans ce communiqué sont retraitées de l'impact de l'application de la norme IFRS 15.

Au 1er semestre 2017, l'impact de l'application de la norme IFRS 15 pour le Groupe est de 8,76 M€ de retraitement, dont 97% proviennent de la Division Fintech (8,42 M€).

Au 1er semestre 2018, l'impact de l'application de la norme IFRS 15 pour le Groupe est de 11,92 M€ de retraitement, dont 98,4% proviennent de la Division Fintech (11,73 M€).



********



En M€ 2018 2017 Variation 1er trimestre 34,59 30,83 + 12,19 % 2ème trimestre 37,56 32,44 + 15,81 % Total 1er semestre 72,15 63,27 + 14,05 %

Au 30 juin 2018, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Pharmagest atteint 72,15 M€ en progression de 14,05% par rapport au 30 juin 2017.

A périmètre constant (hors acquisition CAREMEDS-MULTIMEDS, AXIGATE et MACROSOFT HOLDING), le Groupe Pharmagest affiche un chiffre d'affaires de 67,03 M€ soit une progression de 6% par rapport au 1er semestre 2017.

Point sur l'activité :

La Division Solutions Pharmacie Europe poursuit le développement de son chiffre d'affaires (56,33 M€) et affiche une progression de 10,44% par rapport au 30 juin 2017. Les Pôles Pharmacie France (+4,79%) et Belgique/Luxembourg (+45,23%) maintiennent un bon niveau de croissance. Parallèlement, on peut relever l'impact significatif (+2,31M€) du nouveau Pôle Pharmacie Italie, dû à l'intégration au 2ème trimestre 2018 de MACROSOFT HOLDING (devenue PHARMAGEST ITALIA). A périmètre comparable, la Division Solutions Pharmacie Europe enregistre un chiffre d'affaires de 54,02 M€ en progression de 5,91% par rapport au S1 2017.

Cette Division représente 78,07% du chiffre d'affaires global du Groupe.

La Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux enregistre un chiffre d'affaires de 8,85 M€ sur ce S1 2018, soit une augmentation de 40,74% par rapport au S1 2017 (6,29 M€). Cette forte croissance s'explique par le fait que ce 1er semestre 2018 prend totalement en compte l'activité d'AXIGATE (intégrée à compter du 01.07.2017). A périmètre comparable, cette Division affiche un chiffre d'affaires de 6,12 M€ au 30 juin 2018, en léger retrait (-2,65%) par rapport au S1 2017 compte tenu de la poursuite de la structuration de la Division avec l'intégration d'AXIGATE et la mise en place d'une force commerciale commune à toute la Division.

Cette Division contribue à hauteur de 12,27% au chiffre d'affaires global du Groupe.



La Division Solutions e-Santé réalise un chiffre d'affaires de 6,07 M€ au 30 juin 2018, en progression de 15,56% comparé au 30 juin 2017 (5,26 M€). Les expérimentations engagées par le groupe et passées en phase opérationnelle (exemple du programme "36 mois de plus à domicile") génèrent davantage de chiffre d'affaires ; l'accent porté sur le développement et le déploiement des solutions d'observance thérapeutique (choix stratégique de l'acquisition de CAREMEDS-MULTIMEDS en 2017 et renforcement de l'équipe commerciale dédiée PDA en 2018) commence à porter ses fruits. A périmètre comparable, la Division Solutions e-Santé affiche un chiffre d'affaires de 5,99 M€ au S1 2018, en croissance de 13,90% par rapport au S1 2017.

Cette Division Solutions e-Santé contribue au chiffre d'affaires global du Groupe à hauteur de 8,42% au titre du S1 2018.

La Division Fintech : le chiffre d'affaires retraité selon la norme IFRS 15 progresse de 25,40% (0,9 M€ au S1 2018 contre 0,7 M€ au S1 2017). Cette Division représente 1,24% du chiffre d'affaires global du Groupe sur le 1er semestre 2018.

Perspectives :

Le Groupe Pharmagest poursuit la consolidation et entame le déploiement de sa plateforme de santé, véritable écosystème global dédié "Patient Centré".

Ainsi, le Groupe va accélérer la mise en oeuvre d'une offre globale pour une meilleure synergie entre les filières de la santé. Il s'appuie sur le développement des nouvelles technologies : au niveau de l'e-Santé pour l'amélioration de l'état de santé des patients mais également la coordination et sécurisation du parcours de santé des patients ; pour les EHPAD et les HAD avec le développement des objets connectés pour le suivi des résidents et des patients.

Grâce à l'expertise technologique d'AXIGATE, le Groupe entend accroître encore davantage la coordination des soins de manière opérationnelle entre la ville et l'hôpital et sa maîtrise du parcours hôpital - médico-social - ville, toujours avec le pharmacien comme acteur incontournable du suivi de la santé des patients.

Conformément à cette ambition, sur un socle solide de plus de 9.000 officines, le Groupe continuera de développer et de proposer des solutions et services innovants aux pharmaciens (pour exemple, OFFITAG - technologie innovante d'étiquetage électronique - lancé au T1 2018), et ce, partout en Europe où le Groupe est désormais présent.

A l'instar de ses dernières opérations de croissance externe européenne (CAREMEDS-MULTIMEDS au Royaume-Uni, MACROSOFT HOLDING en Italie), le Groupe Pharmagest poursuit ses échanges et démarches à l'international.

Calendrier financier :

Publication des résultats semestriels le 21 septembre 2018.

Publication du chiffre d'affaires du T3 2018 le 14 novembre 2018.

A propos du Groupe Pharmagest :

Le Groupe Pharmagest est le leader français de l'informatique officinale avec plus de 42% de parts de marché. Avec plus de 1.000 collaborateurs, la stratégie du Groupe Pharmagest s'articule autour d'un coeur de métier : l'innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des patients et des professionnels de santé, notamment l'accompagnement du pharmacien dans le suivi de l'observance ; 2/ les domaines technologiques capables d'améliorer l'efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe Pharmagest a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes...

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris(TM) - Compartiment B

Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only

ISIN : FR 0012882389 - Reuters : PHA.PA - Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l'actualité du Groupe Pharmagest sur www.pharmagest.com

CONTACTS Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 - jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com Relations Presse :

FIN'EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

